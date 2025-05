Max Verstappen staat dit weekend in Imola aan de start van de GP van Emilia-Romagna. De viervoudig wereldkampioen heeft al drie races op rij niet gewonnen en greep tijdens de laatste krachtmeting in Miami zelfs naast het podium. Ook tijdens de eerste race op Europese bodem is succes geen zekerheid. Terwijl Red Bull nu al reden heeft voor een feestje in Imola, legt Verstappen uit wat zijn grootste uitdaging zal zijn.

“Het was goed om een weekendje vrij te hebben voordat we opnieuw aan een triple header beginnen”, aldus Max Verstappen in een officieel persbericht. “De afgelopen week heb ik samen met het team in de fabriek en de simulator gewerkt, wat goed was.” Daarnaast reisde de Nederlander ook heen en weer naar de Nürburgring voor een aantal testrondjes in een GT3-auto, maar dat laat hij – met het oog op de Formule 1 – voorlopig achter zich.

Iconisch Imola

“Het team heeft keihard gewerkt en we zullen snel van start moeten gaan. Imola is echt old school, een iconisch circuit”, lichtte Verstappen toe. “Het is heel technisch, waardoor ik het altijd leuk vind om hier te racen. Het is wel moeilijk om hier in te halen, dus de kwalificatie is cruciaal.” Het is de vraag of Verstappen – á la Suzuka – een monstertijd kan neerzetten op zaterdag. De beide McLaren-coureurs zullen hem ongetwijfeld uitdagen voor de eerste startplek.

Tot slot staat de 27-jarige coureur ook stil bij de mijlpaal die het team van Red Bull dit weekend behaalt. “Imola wordt de vierhonderdste race van het team”, benadrukte Verstappen trots. “We hebben in de loop der jaren veel gedaan waar we trots op mogen zijn. Er zijn zoveel records verbroken. Het is geweldig om te zien wat het team heeft opgebouwd, maar ook om te blijven pushen en nog meer successen te behalen”, besloot hij, hongerig naar een nieuwe overwinning.

