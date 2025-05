Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli schittert dit weekend voor het eerst voor eigen publiek. De Italiaanse ster in wording, geboren en getogen in Bologna, rijdt tijdens de GP van Emilia-Romagna een thuisrace. Aan support geen gebrek – niet alleen van de uitzinnige Italiaanse fans, maar ook van het kleine leger aan vrienden en familie die Antonelli komen aanmoedigen. Zelfs zijn klasgenoten heeft hij uitgenodigd voor een weekendje op Imola.

In een interview met La Gazzetta dello Sport blikte Kimi Antonelli alvast vooruit op zijn eerste Formule 1-weekend in thuisland Italië. Later dit jaar volgt de GP op Monza, eveneens een thuisrace voor de 18-jarige Italiaan. Voor nu is hij gefocust op Imola, het decor voor de GP van Emilia-Romagna – een circuit dat zich, na avonturen in Australië, Azië, het Midden-Oosten en Amerika, opeens heel dicht bij huis bevindt.

‘Ik slaap gewoon thuis’

“Ik slaap in mijn eigen slaapkamer, thuis bij mijn familie”, onthulde Antonelli. “Vrijdag kom ik rechtstreeks vanuit mijn ouderlijk huis in Bologna. Dan slaap ik dus in mijn eigen bed voordat ik naar het circuit ga. Wie me allemaal komen aanmoedigen? Al mijn familie, mijn beste vrienden en zelfs mijn klasgenoten”, reageerde hij desgevraagd. “Omdat ik de schoolreisjes toch altijd moet overslaan, dacht ik dat ik hen wel eens mocht trakteren op een weekend op het circuit.”

Antonelli combineert zijn debuutjaar in de Formule 1 met zijn laatste jaar op de middelbare school. Derhalve heeft hij het naast de baan druk met studeren – een spannende periode, ook voor een coureur die geregeld op het grootste autosporttoneel ter wereld moet presteren. Toch lijkt dat laatste hem gemakkelijker af te gaan, zo bewees hij onlangs met zijn eerste sprintpole in Miami. “Of ik zenuwachtig ben?”, besloot Antonelli. “Ja, maar vooral voor mijn eindexamens.”

