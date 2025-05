Kersverse Alpine-coureur Franco Colapinto staat aan de vooravond van zijn eerste volledige Grand Prix-weekend voor het Franse team. De Argentijn staat daarbij naar verluidt meteen onder druk, omdat teambaas Flavio Briatore al gesprekken zou voeren met onder meer Sergio Pérez voor de line-up van volgend jaar. James Vowles, die de ‘enorme snelheid’ van Colapinto in de Williams meemaakte, spreekt zijn steun uit voor de jonge coureur.

Franco Colapinto heeft nog geen race gereden als vervanger van Jack Doohan, maar staat nu alweer onder druk bij Alpine. Naar verluidt heeft kersverse teambaas Flavio Briatore al gesprekken gevoerd met Sergio Pérez, mocht de Argentijn zich de komende vijf races niet bewijzen. Een extra uitdaging dus voor de jonge Colapinto, die ook nog aan de rol van voltijdscoureur bij het Franse team moet wennen. De Argentijn krijgt in ieder geval alvast bijval van een oude bekende.

Williams-teambaas James Vowles gelooft namelijk dat Colapinto goed zal gedijen ondanks de chaos binnen Alpine. De coureur reed vorig jaar negen races in dienst van Williams, en deed dat toen niet onverdienstelijk. “Is het in een turbulente tijd bij Alpine? Ja, geen twijfel mogelijk”, vertelt Vowles tegen de media. “Zullen ze Pierre (Gasly, red.) en Franco steunen? Ja, ik denk dat ze dat ook zullen doen, want het zijn nog steeds de topatleten die voor Alpine rijden om zoveel mogelijk punten te scoren.”

Steun van Vowles

Vowles denkt zelfs dat de onrust binnen Alpine een goede leerschool voor de rookie zal zijn. “Eigenlijk denk ik dat zijn tijd binnen Alpine van onschatbare waarde is. Want, A, het is tijd op het circuit, en B, het is tijd in een moeilijke omgeving en als je daar doorheen komt, ben je alleen maar sterker.” Daarnaast heeft volgens de teambaas, die blij is dat ‘zijn’ coureur een kans krijgt bij Alpine, Colapinto een enorm goed aanpassingsvermogen. “Hij was bij ons heel snel op snelheid. Ik weet dat hij enorm snel is, dus ik denk dat hij, ongeacht de deadline die ze hebben gesteld, goed werk zal leveren in die periode.”

