Franco Colapinto krijgt met een contract voor vijf races de kans om zich te bewijzen ten koste van Jack Doohan, maar voor aankomend seizoen overweegt Alpine nog alle opties. Naar verluidt heeft kersverse teambaas Flavio Briatore gesprekken gevoerd met Sergio Pérez. Hij zal echter snel moeten handelen, aangezien de Mexicaan veel belangstelling geniet voor een terugkeer naar de Formule 1.

Volgens een rapport van The Race heeft Sergio Pérez gesprekken gevoerd met Alpine. Kersverse teambaas Flavio Briatore beschouwt de Mexicaan als een serieuze kandidaat om volgend seizoen naast Pierre Gasly te rijden. Franco Colapinto, die minstens vijf races het stoeltje van Jack Doohan zal overnemen, dreigt daardoor mogelijk voor de tweede keer in zijn nog prille carrière aan de zijlijn te belanden.

LEES OOK: Franco Colapinto dankbaar voor promotie naar Alpine: ‘Grote uitdaging’

Briatore zal echter snel moeten handelen als hij Pérez naar Enstone wil halen. De 35-jarige coureur, die aan het einde van het seizoen door Red Bull opzij werd geschoven, wordt namelijk ook sterk in verband gebracht met Cadillac. Het Amerikaanse team verschijnt volgend jaar als elfde renstal op de grid en is druk bezig met het samenstellen van een rijdersduo.

LEES OOK: Pérez-fans massaal naar Cadillac-evenement in Miami: ‘Contracteer Checo’

‘Alles komt op zijn tijd’

Pérez zal in ieder geval niet uit zijn pensioen terugkeren voor een project dat hem niet boeit. “Op dit moment bevind ik me in een ongelooflijke, dromerige positie, waarvan ik niet eens wist dat ik erin zat”, zei hij tijdens een optreden op de Leon State Fair. “Ik ben erg blij met mijn leven en enthousiast over wat de toekomst brengt. Natuurlijk, als er een goed en interessant project op mijn pad komt, zal ik het overwegen. Maar alles zal op zijn tijd komen.”

De komende maanden staan voor Pérez in het teken van ontspanning en bezinning. “Voor nu is mijn prioriteit om in de komende maanden plezier te maken, dingen te doen die ik eerder heb moeten laten, te reizen en tijd door te brengen met mijn familie. In de loop van het komende halfjaar zal ik beslissen wat ik wil doen als volgende stap in mijn carrière.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.