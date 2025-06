Voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer heeft stevige kritiek geuit op het gebrek aan geduld en realiteitszin bij de nieuwe generatie leiders binnen de Formule 1. Volgens hem begrijpen sommige bestuurders simpelweg niet hoe lang de weg naar succes er duurt. “Het is geen kwestie van even vijf spelers wisselen.”

“De mensen boven mij hadden geen idee hoe lang het duurt succesvol te worden in de Formule 1″, stelt Szafnauer op PlanetF1. “Ze snappen niet dat je goede mensen uit de branche nodig hebt. Als de bazen dat niet inzien, krijg je situaties zoals ik die heb meegemaakt: onrealistische verwachtingen, geen geduld en een voetbaltrainer-mentaliteit – als succes uitblijft, moet de ‘trainer’ weg.”

Volgens de 60-jarige Amerikaan is de mentaliteit in de sport veranderd. “Vroeger waren de teambazen mensen met ervaring en kennis van zaken, zoals Eddie Jordan, Ron Dennis, Patrick Head en Frank Williams. Ze wisten wat er nodig was een team op te bouwen. Tegenwoordig komen bazen van buiten de sport, met verwachtingen die meer bij voetbal passen dan bij de Formule 1.”

Szafnauer benadrukt dat de Formule 1 een unieke sport is: “Van de duizend teamleden zijn er slechts twee sporters: de coureurs. De rest zijn technici, ingenieurs en specialisten. Het is geen kwestie van even vijf spelers wisselen.”

