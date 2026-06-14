Slecht nieuws voor Franco Colapinto: de Argentijn verliest zijn achtste plaats voor de GP Catalonië in Barcelona door een late tijdstraf. De Alpine-coureur kreeg de tijdstraf van tien seconden na de race voor een overtreding onder de gele vlag. Colapinto zou volgens de stewards onvoldoende hebben afgeremd op het moment dat de gele vlag werd gezwaaid. Het team van Alpine verliest zo kostbare WK-punten, nadat Pierre Gasly wel naar de zevende plaats kon rijden.

Franco Colapinto kreeg de tijdstraf na de race alsnog omdat hij niet voldoende zou hebben afgeremd zodra de gele vlag werd gezwaaid. De Argentijn krijgt ook meteen een strafpunt op zijn superlicentie erbij. Helemaal puntloos blijft de Alpine-coureur echter niet achter: Colapinto valt terug naar P10, achter de twee Racing Bulls-coureurs, en neemt zo alsnog één WK-punt mee naar huis.

Niet genoeg afgeremd

“De stewards hebben de coureur van auto 43 (Franco Colapinto) en de teamvertegenwoordiger gehoord. Ook hebben ze de gegevens van het positionerings- en marshalling-systeem, videobeelden, tijdregistratie, telemetrie, teamradio en videobeelden uit de auto bekeken”, luidt het oordeel van de wedstrijdleiding. “De stewards stellen vast dat de coureur van auto 43 weliswaar zijn snelheid enigszins verminderde voordat hij de zone met de enkele gele vlag binnenreed, maar dat hij zijn snelheid niet merkbaar verminderde in de betreffende sector met de gele vlag.”

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“De stewards erkennen dat de coureur reageerde op de gele vlag. Ze zijn echter van mening dat deze reactie niet voldoende was om aan de voorschriften te voldoen”, valt er verder te lezen in de officiële uitleg. “Daarom wordt een straf opgelegd aan de onderkant van de toepasselijke strafschaal.” Colapinto behoudt zo wel zijn vierde top tien-klassering van het seizoen.

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