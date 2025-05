Franco Colapinto stapt vanaf de aankomende GP van Emilia-Romagna in bij Alpine. Dat maakte het team woensdag bekend. De 21-jarige Argentijn erft het stoeltje van Jack Doohan, die na zes Grands Prix de bons kreeg van de teamleiding. Colapinto reed vorig jaar al negen races voor het team van Williams, waarbij hij tweemaal in de punten eindigde. De jonge coureur is goed voorbereid op zijn Alpine-debuut, al beseft hij dat hem een grote uitdaging te wachten staat.

“Allereerst wil ik het team bedanken voor de kans die ik heb gekregen”, liet Franco Colapinto weten middels een officieel persbericht. “De komende vijf races mag ik weer op een competitief niveau racen.” Colapinto heeft een contract voor vijf races getekend – na die periode wil het team, onder leiding van Flavio Briatore, de opties heroverwegen. “Ik zal intensief samenwerken met Alpine om me voor te bereiden op de volgende race in Imola en op de aankomende triple header, die ongetwijfeld zwaar gaat worden. Het zal voor iedereen een grote uitdaging zijn.”

‘Moesten de line-up veranderen’

“Ik ben scherp gebleven”, verzekerde Franco Colapinto, “met het testprogramma van Alpine, evenals met de simulator in Enstone. Ik zal mijn best doen om snel op het juiste niveau te komen. Daarbij ga ik er alles aan doen om samen met Pierre (Gasly, red.) de best mogelijke resultaten te behalen.” Flavio Briatore, topadviseur en sinds dinsdag feitelijk ook teambaas bij Alpine, voegde daaraan toe: “Omdat alle coureurs dit jaar zo aan elkaar gewaagd zijn en onze auto wel degelijk competitief is, zien we de noodzaak om onze line-up te veranderen.”

“We weten ook dat het seizoen van 2026 belangrijk zal zijn voor het team”, vervolgde Briatore. “Een volledige en eerlijke beoordeling van de coureurs is de juiste stap om onze ambities voor volgend jaar waar te maken.” De vraag is of Franco Colapinto bij Alpine beter kan presteren dan zijn voorganger. Vorig jaar maakte hij indruk bij Williams, toen hij in de tweede helft van het seizoen de ontslagen Logan Sargeant verving. Tijdens zijn tweede raceweekend in Azerbeidzjan veroverde hij al punten voor het team. Dat wekte de interesse van teams als Red Bull en, uiteindelijk, ook Alpine. Colapinto’s marktwaarde daalde aan het einde van het jaar echter door tegenvallende prestaties en enkele onnodige crashes.

