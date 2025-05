Opgelet, we hebben weer een rijderswissel! Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu mag test- en reservecoureur Franco Colapinto officieel instappen bij Alpine. Hij erft het stoeltje van Jack Doohan, die na zes races in 2025 de zak heeft gekregen. De Australiër stond nog vóór het seizoen begon al onder druk van de Argentijnse coureur; na zes puntloze finishes en twee uitvalbeurten was de maat vol. Mogelijk heeft de wissel ook te maken met het recente vertrek van teambaas Oliver Oakes.

“¡Vamos Franco!”, schreef Alpine woensdag op de officiële kanalen. Daarmee was de rijderswissel definitief een feit. Opvallend is dat het team openlijk meldt dat de 21-jarige coureur een contract voor vijf races heeft getekend. Het moge duidelijk zijn dat men bij Alpine nog niet volledig overtuigd is van Colapinto. Wat er gebeurt als de Williams-vedette in de komende vijf Grands Prix – te beginnen met de GP van Emilia-Romagna – ook tegenvalt, is vooralsnog onbekend. “Na deze periode zullen we onze opties bekijken”, liet Flavio Briatore weten.

Franco Colapinto, die vorig jaar vanuit het Williams-programma naar Alpine kwam, geldt als een veelbelovend talent. In 2024 erfde hij halverwege het seizoen al het stoeltje van Logan Sargeant en scoorde hij waardevolle punten voor de Britse renstal. Door de komst van Carlos Sainz kon hij zijn plek daar echter niet behouden. Nu lonkt een nieuwe kans – ditmaal bij Alpine, in de auto van Jack Doohan. Mogelijk heeft de promotie te maken met het recente opstappen van Oliver Oakes. De Britse teambaas was een groot voorstander van Doohan, terwijl topadviseur Flavio Briatore, die nu de touwtjes in handen heeft, juist gecharmeerd zou zijn van de Argentijn. Om hem voor te bereiden op zijn Alpine-debuut, mag Franco Colapinto deze week testen op het circuit van Zandvoort.

Jack Doohan

Na opnieuw een teleurstellend weekend in Miami was de beslissing om Jack Doohan te vervangen al ophanden. Zijn uitvalbeurt in Florida leek voorlopig het laatste hoofdstuk te zijn in een reeks tegenvallende prestaties van de 22-jarige Australiër, die tot dusver moeite had om zijn plek te vinden in de Formule 1. Doohan wist nog geen enkel punt te scoren in de koningsklasse en kwam nooit verder dan de dertiende plaats.

In de kwalificatie van Miami leek Doohan nog even zijn potentieel te laten zien. Met een sterke ronde wist hij voor het eerst teamgenoot Pierre Gasly te verslaan en vertrok hij vanaf P14. Zijn race eindigde echter al in de eerste bocht, na een botsing met Liam Lawson. Het betekende zijn tweede uitvalbeurt in zes races – eerder viel hij uit tijdens zijn thuisrace in Melbourne. Het weekend volgde op eerder rommelige optredens in China en Japan, waar hij zwaar crashte nadat hij zijn DRS vergat te sluiten in de snelle openingsbocht – een fout waarvoor Alpine hem openlijk verantwoordelijk stelde.

