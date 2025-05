Opnieuw chaos bij Alpine! Waar het de afgelopen jaren al rommelde bij de Franse renstal, wisselt het team nu opnieuw van teambaas. Dinsdagavond werd bekend dat Oliver Oakes, die tijdens de zomer van 2024 het stokje overnam van Bruno Famin, per direct is vertrokken. Topadviseur Flavio Briatore, die in het verleden al met de scepter zwaaide in Enstone, stapt opnieuw in de rol van teambaas. De precieze reden voor deze plotselinge wissel is onbekend.

Het team zette het volgende statement op sociale media: “Alpine kondigt aan dat Oliver Oakes zijn functie als teambaas heeft neergelegd. Het team heeft zijn ontslag met onmiddellijke ingang geaccepteerd. Flavio Briatore gaat vanaf vandaag verder als adviseur en neemt ook de taken op zich die voorheen door Oakes werden uitgevoerd. Het team wil Oliver bedanken voor zijn inspanningen en voor zijn bijdrage aan het behalen van de zesde plaats in het constructeurskampioenschap van 2024. Het team geeft verder geen commentaar.”

Jack Doohan

Ondertussen speelt er achter de schermen meer bij Alpine. Zo meldden meerdere bronnen eerder dat coureur Jack Doohan vanaf de aankomende GP van Emilia-Romagna wordt vervangen voor Franco Colapinto. Nog voordat het seizoen begon, stond de Australische rookie al onder druk van de Argentijnse Williams-vedette. Na zes races lijkt het nu dan toch tot een wissel te komen.

Het vertrek van Oliver Oakes kenmerkt de bestuurlijke onrust binnen Alpine. Sinds 2020 hebben de Fransen liefst vijf verschillende teambazen gehad, onder wie Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Otmar Szafnauer, Bruno Famin en Oliver Oakes. Vorig jaar werd ook bekend dat het team stopt met het ontwikkelen van eigen Formule 1-motoren. Met ingang van de nieuwe reglementen van 2026 stapt het team over op Mercedes-krachtbronnen.

