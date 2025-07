Toto Wolff bevestigde na afloop van de kwalificatie voor de Britse GP dat hij gesprekken voert met Alpine-topadviseur Flavio Briatore over Valtteri Bottas. Volgens de Mercedes-teambaas groeit de belangstelling voor zijn Finse reserverijder, nu diens mogelijke terugkeer op de grid weer onderwerp van gesprek is. Briatore zou naarstig op zoek zijn naar een betrouwbare vervanger voor Franco Colapinto; na een nieuwe sof op Silverstone zit de Argentijn op de schopstoel.

De toegenomen interesse in Bottas komt op een moment waarop Alpine kampt met een gebrek aan prestaties. Zo beleefde Franco Colapinto zaterdag een ongelukkige kwalificatie op Silverstone – de jonge coureur maakte een kostbare fout in de Club-bocht en belandde in het grind. Hoewel hij erin slaagde zijn bolide terug de baan op te sturen, was zijn kwalificatie voorbij. Doordat Alpine vervolgens aanpassingen aan de motor uitvoerde, moet hij de race bovendien vanuit de pitstraat starten.

De timing van het incident is uiterst pijnlijk voor Colapinto. Zijn prestaties liggen al langer onder een vergrootglas en zijn toekomst bij het team lijkt allerminst zeker. Sinds hij na de GP van Miami werd opgeroepen om Jack Doohan te vervangen, heeft hij nog geen punten gescoord. Naar verluidt kijkt Alpine-topadviseur Flavio Briatore nu naar Mercedes-reserve Valtteri Bottas, een ervaren kracht in de Formule 1 en bovendien een begeerlijke coureur. Ook het nieuwe Cadillac-team heeft al interesse getoond in de excentrieke Fin.

Traantje wegpinken

Tijdens een interview met Viaplay bevestigde Wolff dat Briatore, die feitelijk aan de touwtjes trekt bij Alpine, al contact met hem had gezocht: “Al een paar keer, ja. Vandaag hebben we het ook weer over Valtteri (Bottas, red.) gehad. Er lijkt behoorlijk veel interesse in hem te zijn.” De Mercedes-teambaas onderstreepte nogmaals dat hij Bottas volledig steunt in zijn zoektocht naar een nieuw contract. “Ik heb altijd gezegd dat ik hem nooit zal blokkeren”, aldus Wolff. “Hij verdient het om in een raceauto te zitten, hij heeft het zo goed gedaan. Als een ander team hem een fulltime contract wil aanbieden, laten we hem gaan – al zullen we dan wel een traantje moeten wegpinken.”

LEES OOK: Christijan Albers: ‘Brown en Wolff grijpen hun moment, maken Horner het leven zuur’

Wolff benadrukte dat hij zich in de rol van adviseur opstelt, maar dat de uiteindelijke beslissing bij Bottas zelf ligt. “Uiteindelijk geef ik hem advies als een vriend, maar Valtteri en zijn management maken hun eigen keuzes”, besloot hij. “Ik probeer me verder op de achtergrond te houden.” Mogelijk stapt Bottas dus binnenkort al in bij Alpine. Wat betreft contractonderhandelingen is de Fin wel op zoek naar een project voor de lange termijn. Een eenvoudige invalbeurt bij de Fransen lijkt dan ook onwenselijk, al zou die hem wel een sterkere onderhandelingspositie bij Cadillac opleveren.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.