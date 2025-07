Te midden van de oplaaiende transfergeruchten rondom Max Verstappen gelooft oud-coureur Christijan Albers dat rivaliserende teambazen hun kans grijpen om Red Bull te destabiliseren. Volgens hem gooien Zak Brown en Toto Wolff extra olie op het vuur, met name om Christian Horner het leven zuur te maken. Hoewel Red Bull terugkijkt op een wisselvallige eerste seizoenshelft, blijft het team dankzij Verstappen een serieuze bedreiging.

De geruchten dat Max Verstappen volgend seizoen mogelijk naar Mercedes vertrekt, laaiden tijdens het raceweekend in Oostenrijk verder op. Ook in Silverstone zijn de vermeende onderhandelingen tussen Verstappen en Toto Wolff weer het gesprek van de dag. Hoewel de Nederlander tot eind 2028 onder contract staat bij Red Bull, zouden er verschillende exit-clausules bestaan die hem in staat stellen de samenwerking voortijdig te beëindigen.

‘Brown en Wolff gooien olie op het vuur’

Zak Brown en Toto Wolff lieten in Silverstone opnieuw van zich horen en wakkerden de speculatie verder aan. “Waar rook is, is vuur, daar ben ik van overtuigd”, aldus Brown tegenover Sky Sports. “Als iedereen gewoon bij zijn eigen team zou blijven, hadden ze dat inmiddels wel bevestigd. Het feit dat iedereen erover praat en niemand iets ontkent, zegt mij dat er gesprekken gaande zijn. Ik zei al eerder dat het me niet zou verbazen als Verstappen uiteindelijk in een Mercedes zit.”

LEES OOK: Tijdschema GP Groot-Brittannië: Zo laat begint de race op Silverstone

Toto Wolff heeft intussen weinig gedaan om de geruchten te temperen. “Mensen praten, mensen verkennen – het belangrijkste is dat we binnen onze organisatie transparant zijn”, verklaarde de Oostenrijker tegenover de pers in Silverstone. Christijan Albers vermoedt dat Wolff en Brown vooral genoegen scheppen in het treiteren van Horner. “Die twee, Zak Brown en Toto Wolff, wakkeren het vuur bewust aan”, aldus Albers tijdens een uitzending van Viaplay. “Hun enige doel is om Horner het leven zo moeilijk mogelijk te maken, vooral in Engeland.”

“Brown kan meer zeggen dan Wolff, omdat hij iets verder van het vuur afstaat”, legde Albers uit. “Hij maakt zich er niet druk om, maar kan wel een handje helpen. Bovendien rijdt McLaren met een Mercedes-motor, dus die zullen hen altijd ondersteunen.” Horner deed op zijn beurt zijn best om de gemoederen te bedaren. “Het is onvermijdelijk dat er gespeculeerd wordt”, zei hij tijdens een persconferentie. “Maar het belangrijkste is dat er duidelijkheid is tussen Verstappen en het team”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.