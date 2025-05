Meerdere bronnen meldden deze week dat Jack Doohan zijn laatste race heeft gereden voor het team van Alpine. Test- en reservecoureur Franco Colapinto moet hem vanaf het aankomende raceweekend in Imola vervangen. Om de Argentijn voor te bereiden op zijn debuut bij de Franse renstal, zal hij woensdag in het diepste geheim testen op het circuit van Zandvoort. Teambaas Oliver Oakes, een groot supporter van Doohan, nam eerder al afscheid van Alpine.

Bronnen rond Zandvoort en Alpine bevestigen dat Franco Colapinto wordt klaargestoomd voor zijn debuut tijdens de GP van Emilia-Romagna. Alpine was dinsdag al op het Nederlandse circuit te vinden, maar heeft nog niet met Colapinto getest. Woensdag moet de 21-jarige Argentijn – volledig incognito – in actie komen. Mogelijk heeft de rijderswissel iets te maken met het recente opstappen van teambaas Oliver Oakes. De Brit nam dinsdag plotseling afscheid van Alpine; topadviseur Flavio Briatore nam zijn taken over.

Oakes was een groot supporter van Doohan, al is het duidelijk dat de 22-jarige Australiër moeite had om zijn draai te vinden in de Formule 1. Hij scoorde nog geen enkel punt in de koningsklasse en kwam niet verder dan een dertiende plaats. In Miami liet hij aanvankelijk een glimp van zijn potentieel zien. Met een sterk kwalificatierondje versloeg hij voor het eerst teamgenoot Pierre Gasly en startte hij vanaf P14. Zijn race eindigde echter al in de eerste bocht, na contact met Liam Lawson. Het betekende zijn tweede uitvalbeurt in zes Grands Prix.

Druk van Colapinto

Een mogelijke wissel komt niet geheel onverwacht. Al vóór de start van het seizoen gingen geruchten dat Doohan slechts vijf à zes races zou krijgen om zich te bewijzen. Tegelijkertijd voerde Franco Colapinto binnen de Alpine-gelederen de druk op. Opmerkelijk is dat een sponsor van Colapinto zich vorige week al liet ontvallen dat de Argentijn ‘zijn debuut’ zou maken in Imola – een opmerking die later werd afgedaan als een vergissing, maar die nu mogelijk toch waarheid wordt.

LEES OOK: Oliver Oakes stopt direct, Briatore opnieuw aan de macht bij Alpine

Colapinto, die overkwam van het Williams-programma, geldt als een veelbelovend talent. Vorig jaar erfde hij al het stoeltje van Logan Sargeant en scoorde hij meermaals punten voor de Britse renstal. Door de komst van Carlos Sainz kon de Argentijn zijn plek echter niet behouden. Nu lonkt een nieuwe kans – ditmaal bij Alpine, in de auto van Jack Doohan.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.