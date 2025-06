Franco Colapinto mag naar verwachting blijven racen voor het team van Alpine, ook na de GP van Oostenrijk. Toen de Argentijn in mei het stoeltje van Jack Doohan overnam, maakte het team openlijk bekend dat hij vijf Grands Prix de tijd zou krijgen om zich te bewijzen. Na het raceweekend in Spielberg zit die periode erop. Colapinto maakte tot nu toe weinig indruk namens Alpine, al heeft hij mogelijk iets meer tijd nodig om zich binnen de Franse renstal te ontwikkelen.

Na zes puntloze Grands Prix en enkele kostbare crashes was Alpine onverbiddelijk voor rookie Jack Doohan. Na de GP van Miami werd de jonge Australiër vervangen door test- en reservecoureur Franco Colapinto. De Argentijn had in 2024 al veelbelovende dingen laten zien bij Williams, al kende ook hij enkele dure crashes. Daarom maakte Alpine destijds duidelijk dat hij een contract voor vijf races had getekend, waarna het team de opties opnieuw zou evalueren. Topadviseur Flavio Briatore heeft dit later weer ontkend.

Naar verwachting heeft Alpine ervoor gekozen om ook na de GP van Oostenrijk door te gaan met Colapinto. Zodoende komt de 22-jarige coureur ook tijdens de Britse GP in actie. In 2024 maakte hij op datzelfde circuit zijn Formule 1-debuut tijdens een vrije training met Williams. “Die eerste trainingssessie en het feit dat ik goed presteerde naast Alex (Albon, red.) was echt belangrijk voor mijn toekomst”, aldus Colapinto tegenover de media in Spielberg. “Dat was waarschijnlijk ook de reden dat ik later bij het team mocht instappen.”

Mee naar Silverstone

“Het was een heel belangrijk weekend, en het is goed dat ik nu die vergelijking kan maken op hetzelfde circuit”, vervolgde hij, doelend op het feit dat hij in Silverstone gewoon in de Alpine-bolide mag rijden. “Ik heb wat meer kennis, wat meer ervaring. Daarbij is het natuurlijk ook voordelig als je al eens een Grand Prix hebt gereden op een bepaald circuit. Dan is de schok van de snelheid minder groot. Dus ja, ik kijk uit naar Silverstone. Het is een geweldig circuit, vol hoge snelheden, en ik vind het fantastisch om daar te rijden.”

LEES OOK: McLaren houdt vast aan papaja-regels? ‘Mogen nog steeds racen’, zegt Piastri

Hoewel Colapinto in zijn eerste vier races voor Alpine buiten de punten eindigde, heeft hij veel tijd en moeite gestoken in het vertrouwd raken met het team. Zodra hij meer tijd krijgt om zich te settelen in Enstone, zou hij betere resultaten kunnen boeken. “We concentreren ons nu echt op de vrijdag”, lichtte hij toe. “We willen gewoon beginnen met een goede basisafstelling en een auto waarvan we denken dat die werkt, en proberen de positieve dingen die we de afgelopen races hebben ontdekt mee te nemen naar hier.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.