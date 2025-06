Oscar Piastri heeft bevestigd dat hij en teamgenoot Lando Norris nog steeds vrij zijn om tegen elkaar te racen, ondanks hun botsing tijdens de afgelopen Grand Prix van Canada. De Australiër benadrukt dat het incident geen blijvende schade heeft aangericht binnen het team, en dat de focus blijft liggen op een gezamenlijk titelgevecht. Daarbij wil hij het team ‘verenigd’ houden, zodat het ook in de toekomst competitief blijft.

Tijdens de GP van Canada raakten beide McLaren-coureurs verwikkeld in een late strijd om de vierde plaats. Norris tikte de achterkant van Piastri aan, wat voor hem het einde van de race betekende. Piastri kwam er zonder schade vanaf en eindigde als vierde, waarmee hij zijn voorsprong op Norris in het kampioenschap uitbreidde naar 22 punten. Ondanks de clash is de sfeer bij McLaren ontspannen gebleven, onthulde Piastri, ook omdat Norris meteen de schuld op zich nam.

“Alles is oké”, bevestigde Piastri tijdens de FIA-persconferentie. “We hadden het onderling al uitgesproken voordat we überhaupt naar het team gingen. Norris heeft zijn excuses gemaakt en daarmee was alles weer goed. Ik kijk ernaar uit om weer te gaan racen. Op de vraag of McLaren strengere teamregels – ofwel papaja-regels – hanteert sinds het incident, reageerde Piastri duidelijk: “Nee, hetzelfde als altijd. Wat er in Canada is gebeurd, was natuurlijk verre van ideaal, maar we mogen nog steeds tegen elkaar racen. We vechten immers allebei voor een kampioenschap. Zolang we elkaar maar niet van de baan rijden.”

Webber versus Vettel 2.0

Piastri’s manager, Mark Webber, weet uit eigen ervaring hoe rivaliteit binnen één team kan zijn. In 2010 vocht hij zelf een felle titelstrijd uit met teamgenoot Sebastian Vettel bij Red Bull, inclusief een beruchte crash in Turkije en interne spanningen over voorkeuren binnen het team. Toch wil Piastri geen vergelijkingen trekken. “Ik denk dat de situatie gewoon heel anders is”, aldus de Australiër. “Lando en ik zijn heel andere mensen dan Mark en Seb. De dynamiek binnen ons team is ook anders. Wat er in Canada gebeurde, was een inschattingsfout van Lando, dat gaf hij zelf ook direct toe.”

LEES OOK: Verstappen hoopt Pérez snel terug te zien: 'Ben hem nog een helm verschuldigd'

Piastri benadrukte tot slot dat hij en Norris het grotere plaatje voor ogen houden. “We wisten aan het begin van dit jaar dat het waarschijnlijk een nek-aan-nekrace zou worden tussen Lando en mij”, gaf hij toe. “Daar hebben we ons ook goed op voorbereid. Dus verbaast het niemand dat we nu in dit scenario zitten. Ik heb het al vaker gezegd, maar Lando en ik willen niet slechts één kans krijgen om een ​​titel te winnen. We willen dit vasthouden zolang we in de Formule 1 zitten. Dat succes in de komende jaren speelt een hele grote rol. Het team verenigd houden is een heel eenvoudige manier om dat te bereiken.”

