Sergio Pérez wordt steeds vaker gelinkt aan een contract bij het nieuwe Cadillac-team en een mogelijke terugkeer in de Formule 1. Na vier seizoenen bij Red Bull werd zijn contract vorig jaar ontbonden, waardoor hij afscheid moest nemen van de koningsklasse. Max Verstappen hoopt Pérez snel weer in de paddock te zien, al heeft dat vooral te maken met het feit dat hij zijn oud-teamgenoot nog een helm verschuldigd is.

In een Mexicaanse podcast deed Pérez onlangs een boekje open over zijn tijd bij Red Bull. De 35-jarige coureur kende een paar sterke seizoenen bij de Oostenrijkers, maar in de laatste twee jaar raakte hij in verval. Ook een nieuw, tweejarig contract kon hem niet redden; in aanloop naar het huidige jubileumseizoen moest hij het strijdtoneel verlaten. Waar Pérez ervan uitgaat dat Red Bull die beslissing inmiddels betreurt, had hij niets dan lof voor Max Verstappen – de man die hem vorig jaar overtuigend versloeg in dezelfde auto.

Helmwissel

“Max (Verstappen, red.) verdient al het succes”, prees Pérez de Nederlander. “Hij is een geweldige coureur. Weinig mensen begrijpen echt hoe hij in elkaar zit, maar hij is echt uitzonderlijk.”

Verstappen werd tijdens een persconferentie voor de GP van Oostenrijk gevraagd naar de complimenten van zijn oud-teamgenoot. “Ik heb een goede band met Checo“, verzekerde hij. “Er is heel veel wederzijds respect.”

LEES OOK: Pérez weet het zeker: ‘Red Bull heeft spijt van mijn vertrek’

“Ik hoop hem binnenkort weer in de paddock te zien”, vervolgde de Nederlander. Gunt Verstappen hem een nieuwe kans in de Formule 1? Wellicht, maar hij wil Pérez vooral een wederdienst bewijzen. “Ik ben hem nog een helm verschuldigd”, lachte Verstappen. “Hij gaf mij er vorig jaar een met een mooie brief erbij. Het maakt me allemaal niet uit wat er in de media gezegd wordt – we hebben een heel goede relatie.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.