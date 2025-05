In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna verruilde Alpine vaste coureur Jack Doohan voor reservekracht Franco Colapinto. De wissel kwam beslist niet uit de lucht vallen; nog voor de seizoensopener in Australië stond Doohan al onder druk. Na zes Grands Prix op de reservebank blikt Colapinto vooruit op zijn allereerste race met Alpine. Hij put vertrouwen uit het strijdtoneel voor zijn debuut, het ‘legendarische’ circuit van Imola, waar hij in het verleden al succesvol was.

“Ik ben erg enthousiast om voor het eerst sinds december weer een raceweekend in te gaan”, reageerde Franco Colapinto in een officieel persbericht. Eind vorig jaar kwam hij nog uit voor het team van Williams, maar met de komst van Carlos Sainz moest de jonge Argentijn het veld ruimen. “Ik ben erg dankbaar voor deze kans – nu is het aan mij om zo snel mogelijk te laten zien wat ik in huis heb.” Colapinto is verheugd dat hij opnieuw zijn debuut mag maken in Italië, een bijzondere locatie voor de 21-jarige coureur.

‘Klaar en voorbereid’

“Italië voelt om een aantal redenen als een heel bijzondere plek voor mij”, lichtte Colapinto toe. “Het is waar ik vorig jaar mijn Formule 1-debuut maakte, in Monza. En nu ga ik naar Imola voor mijn eerste race met Alpine. Ik heb goede herinneringen aan mijn eerste overwinning in de Formule Renault in 2020 in Monza, en daarna behaalde ik mijn eerste overwinningen in zowel de Formule 3 als de Formule 2 in Imola, in 2022 en 2024. Het is een circuit waar ik echt van geniet. Het is gewoon een legendarische plek met een aantal geweldige bochten. Ik kijk ernaar uit om hier voor het eerst in een Formule 1-auto te rijden. Het waren een geweldige eerste paar maanden met iedereen in Enstone”, besloot hij. “Dankzij de TPC-tests en alle simulatoruren voel ik me zeker klaar en voorbereid.”

Pierre Gasly, die in Colapinto zijn nieuwe teamgenoot heeft gevonden, benadrukt de nieuwe uitdagingen voor het team. Na “een gebrek aan tempo” in Miami hoopt de Fransman zich in Imola te herpakken. “Ik ben enthousiast om weer terug te keren naar Imola”, liet hij weten. “Het is een old-school circuit en een van mijn favorieten van het seizoen. De kwalificatie is ongelooflijk belangrijk, aangezien het erg moeilijk is om in te halen, dus we zullen ons vooral richten op het tempo over één ronde.” Afgelopen week vermaakte Gasly zich met Europees voetbal. “Ik was erg blij dat ik in Parijs kon zijn om te zien hoe PSG de Champions League-finale bereikte”, besloot hij. “Ik kan niet wachten om die zaterdagavond tijdens het raceweekend in Spanje te bekijken.”

