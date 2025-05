Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve waarschuwt dat Lewis Hamilton zijn geloofwaardigheid dreigt te verliezen. Na een moeizame seizoensstart bij Ferrari zou de samenwerking volgens hem steeds meer op een grote PR-stunt beginnen te lijken. Het team behaalde in de eerste zes Grands Prix slechts één podiumplaats en staat inmiddels meer dan honderdvijftig punten achter op kampioenschapsleider McLaren.

In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna en de eerste Europese race van het seizoen, heeft het jaar van Lewis Hamilton nog niet uitgepakt zoals gehoopt. De 40-jarige Brit werd over het algemeen overklast door teamgenoot Charles Leclerc, met uitzondering van een paar sterke optredens tijdens sprintraces. In Shanghai veroverde Hamilton de overwinning in de sprint en in Miami eindigde hij op het podium. Daarmee laat hij af en toe een glimp van zijn kwaliteiten zien, al is zijn debuutjaar bij Ferrari tot dusver grotendeels teleurstellend verlopen.

Oud-kampioen Jacques Villeneuve voorspelt dat de houding van Hamilton, die de afgelopen weken steeds somberder overkwam in de media, mogelijk het vertrouwen van Ferrari aantast. “Je hoort dat Hamilton helemaal niet tevreden is”, aldus Villeneuve in gesprek met Vision4Sport. “Charles Leclerc doet ondertussen steeds meer zijn best, maar bij Lewis hoor je vooral opmerkingen als: ‘Het spijt me’”, aldus Villeneuve. “Het is net als bij Norris – als je daar eenmaal aan begint, raak je vanzelf opgebrand.”

‘Ferrari verliest het vertrouwen in Hamilton’

“Je verliest je geloofwaardigheid en mensen verliezen het vertrouwen in je. Nu begint men te denken dat Hamilton daar alleen nog maar voor de lol zit”, stelde Villeneuve. “Dat is niet het imago dat je wilt uitstralen als je voor een team als Ferrari racet – een team dat bovendien erg wispelturig is. Ferrari is als een vulkaan; je hebt dat vuurwerk nodig. Je hebt de passie nodig, de vonk om dingen te laten ontbranden. Als die vonk er niet is, is dat een serieus probleem. En heel veel tijd hebben ze niet meer.” Inmiddels is, met zes races achter de rug, al een kwart van het jubileumseizoen verstreken.

“Bij Mercedes mocht hij (Hamilton, red.) zijn tijd nemen”, vervolgde Villeneuve. “Maar niet bij Ferrari. Daar moet je er meteen staan en knallen. De sprintrace in China leek de vonk te zijn, maar daarna kwam er geen vuur meer uit. Er was geen droog gras om vlam te vatten”, grapte de Canadees. Hij verwees naar de vele bermbrandjes die het raceweekend in Japan teisterden. Nu Ferrari in de komende races upgrades gaat introduceren, wacht Villeneuve tot de GP van Monaco om te beoordelen of Hamilton zijn huidige problemen te boven kan komen.

“Het belangrijkste voor Hamilton was om met een frisse energie bij Ferrari te komen”, besloot Villeneuve. “Het moest geen voortzetting worden van zijn Mercedes-dagen. Daar had hij de instelling: ‘Het zal wel goed komen, want ik ben zo goed’. Zo werkt het niet bij Ferrari. We zullen zien hoe het ze in Europa vergaat. Na een slopende paar weken hebben ze de tijd gehad om even op adem te komen. Laten we wachten tot de GP van Monaco – dan zien we wel wat er gebeurt.”

