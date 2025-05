Oscar Piastri is inmiddels als kampioenschapsleider ook opgestaan als momenteel de voornaamste kandidaat voor de titel. Volgens oud-F1-coureur Jacques Villeneuve heeft de Australiër daarbij als voordeel dat hij wordt gezien als de ‘gouden jongen’ binnen de Formule 1. ‘Als er iets gebeurt, dan krijgt hij niet zo gauw een straf als bijvoorbeeld Max Verstappen’, aldus de voormalig wereldkampioen.

Na zijn derde zege op rij in Miami is Oscar Piastri momenteel de voornaamste titelkandidaat, op de voet gevolgd door zowel teamgenoot Lando Norris als huidig wereldkampioen Max Verstappen. Die laatste twee waren vorig jaar al in een titelstrijd verwikkeld, waarbij Piastri de tweede viool speelde. Een jaar later is dat wel anders, en volgens oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve is dat slecht nieuws voor Verstappen.

Volgens Villeneuve is Piastri namelijk beter tegen de Nederlandse wereldkampioen opgewassen dan zijn teamgenoot. “Oscar Piastri lijkt niet te bezwijken onder druk, en heeft daarnaast een goede mentor in Mark Webber”, legt de Canadees uit tegen Vision4Sport. Webber vocht in 2010 nog zelf als Formule 1-coureur om de titel. “Hij is iemand waar Oscar echt op kan bouwen. Ik zou nog net niet zeggen dat hij een soort vaderfiguur was, maar ze vullen elkaar goed aan.”

Onbalans

De wereldkampioen van 1997 benoemt niet alleen de ervaring van Webber als een groot voordeel voor Piastri in zijn eerste titelstrijd. “Piastri is geliefd. Hij is de gouden jongen op dit moment. Als er iets gebeurt, dan krijgt hij niet zo gauw een straf als bijvoorbeeld Max Verstappen. Dat is ook een grote hulp bij zijn titelgevecht. Het doet me denken aan de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Als zij dezelfde actie maakten, dan kreeg Nico een straf. Als dan Lewis een race later hetzelfde deed, kreeg hij geen straf. Er is een kleine onbalans, en Piastri zit aan de goede kant.”

