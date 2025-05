‘Ik weet nog niet zeker of ik echt het bandenmanagement helemaal beheers’, zei Oscar Piastri afgelopen december nog eerlijk. De Australiër rijdt vijf maanden later bijna veertig seconden eerder over de finishlijn dan de naaste niet-McLaren-coureur op het stratencircuit in Miami. Volgens teambaas Andrea Stella is het een teken dat Piastri nog beter is geworden in zijn bandenmanagement, en dat niet alleen maar aan de dominante MCL39 te danken heeft.

Oscar Piastri staat in zijn derde jaar in de Formule 1 voor het eerst aan de leiding in het coureurskampioenschap. De stijgende lijn bij de prestaties van de Australiër is indrukwekkend, vooral op het gebied van bandenmanagement. Piastri zei namelijk zelf eind vorig seizoen nog dat er genoeg ruimte was voor verbetering, maar rijdt inmiddels bijna veertig seconden weg bij Max Verstappen in Miami.

“Als ik kijk naar de manier waarop Oscar de bandendegradatie managet, dan is zijn verbetering echt niet alleen te danken aan de auto zelf”, erkent ook McLaren-teambaas Andrea Stella. “De enige manier waarop je de verbeteringen aan de auto zelf kunt uitbuiten, is wanneer de coureur begrijpt wat hij met de banden en de auto moet doen. Dit is bij Oscar niet per toeval gebeurt of omdat hij iets ouder is geworden, maar dit is vanwege enorm veel werk vanuit de ingenieurs op het gebied van het begrijpen hoe de banden beschadigd raken.”

Ook verbetering bij Norris

Na zes races staan Piastri en Lando Norris momenteel op plek één en twee in het coureurskampioenschap. Volgens Stella zijn de goede prestaties van beide coureurs bewijs van het harde werk van zijn team, vooral op het gebied van bandenmanagement. “Het is niet zo dat je in een keer weet hoe je met de banden moet omgaan in elke omstandigheid”, legt de teambaas uit. “Er zijn meerdere manieren waarop je dit moet doen, en dat het nu lukt, is bewijs van de kwaliteit van het werk van Oscar en zijn team. Ook bij Lando zijn er zeker verbeteringen, vooral op de harde band.” De Italiaan verwacht daarom dat de twee coureurs elkaar de komende races vaker op de baan zullen tegenkomen.

