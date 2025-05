Voormalig teambaas Günther Steiner adviseert Lando Norris hoe hij het beste de strijd kan aangaan met titelrivaal Max Verstappen. De twee coureurs kwamen elkaar voor het laatst in Miami op de baan tegen, waarna Norris zijn beklag deed over de reacties op zijn gevecht met de Nederlander. Steiner adviseert de Brit om dat in het vervolg heel anders aan te pakken.

Oscar Piastri staat na de GP Miami nog altijd bovenaan in het coureurskampioenschap. De Australiër moet echter oppassen, want tweede plek Lando Norris staat maar 16 punten achter zijn teamgenoot. Ook Max Verstappen is nog altijd titelkandidaat, en kwam in Miami eerst Piastri en vervolgens Norris op de baan tegen.

De Brit had daarbij meer moeite om de Nederlander in te halen dan zijn teamgenoot, en de twee gingen zelfs even samen de baan af voordat Norris in ronde 18 Verstappen kon passeren. “Met Max is het gewoon crashen of niet inhalen”, reflecteerde de coureur na de race op het moment. “Als ik de strijd aanga, klagen mensen. Als ik er niet voor ga, klagen mensen ook, dus je kan gewoon niet winnen”.

‘Focus op jezelf’

Oud-teambaas Günther Steiner heeft de uitspraken van Norris ook gehoord, en adviseert de McLaren-coureur om het in het vervolg anders aan te pakken. “Focus meer op jezelf, op wat jij wilt doen en niet op wat mensen over je zeggen”, vertelt Steiner in de Red Flags-podcast. “Luister niet naar al die meningen, en doe gewoon je best.”

De Italiaan voorspelt dat als Norris zijn aanpak aanpast, hij wel een keertje tegen Verstappen zal aanrijden. “Op een gegeven ogenblik crasht hij dan tegen Max, maar hij moet gewoon het zelfvertrouwen krijgen om dat te doen. Hij moet zich niet altijd zo laten beïnvloeden door dingen waar hij toch geen controle over heeft. Mensen kunnen namelijk zeggen wat ze willen.”

“Lando weet dat hij een goede coureur is, hij weet wat hij moet doen”, vervolgt Steiner. “Hij is alleen wat verlegen, hij wil niks negatiefs doen. Hij moet eigenlijk zeggen: ‘Dit is hoe ik wil race, en dit is de manier waarvan ik denk dat die juist is. Als hij dan tegen mij aanrijdt en we crashen, dan is dat maar zo’.”

