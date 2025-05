Volgens Zak Brown werd Oscar Piastri, in aanloop naar zijn Formule 1-debuut met McLaren, ‘gepest’ door het team van Alpine. Voordat hij in 2023 door de papaja’s werd gestrikt, maakte de Australiër deel uit van het opleidingsprogramma van Alpine. De Fransen wilden hem destijds dolgraag een stoeltje aanbieden, zo bleek uit een misplaatst bericht op sociale media. Brown keurt de soap rondom Piastri nu af.

Eind 2022 ontstond er verwarring over de toekomst van Oscar Piastri. De jonge Australiër had titels gewonnen in zowel de Formule 3 als de Formule 2 en stevende af op een debuut in de koningsklasse. Hij was op dat moment onderdeel van Alpine, dat hem – na het plotselinge vertrek van Fernando Alonso – graag een Formule 1-stoeltje wilde geven. Het duurde niet lang voordat het team op sociale media meldde dat Piastri een contract had getekend bij de Franse renstal.

Piastri ontkrachtte dat bericht echter direct: “Dit klopt niet, ik heb geen contract getekend”, stelde hij. “Ik zal niet voor Alpine rijden.” Kort daarna wist McLaren-CEO Zak Brown Piastri wél te strikken – de rest is geschiedenis. Het incident wordt nog vaak aangehaald, zeker nu Piastri met McLaren meestrijdt in het kampioenschap, terwijl Alpine opnieuw worstelt – zowel op de baan als achter de schermen.

‘Het werd gebruikt om hem te pesten’

In gesprek met Mail Sport vertelde Brown hoe hij terugkijkt op het drama rondom Piastri. “Daniel Ricciardo had in 2022 tot de GP van Monaco om zich te bewijzen”, legde de Amerikaan uit. “Toen dat niet lukte, kwam Oscar (Piastri, red.) hoog op ons lijstje te staan. Hij was niet alleen onze reservecoureur, maar we hadden ook een goede relatie met Mark Webber, die hem toen al coachte. Bovendien had hij al een indrukwekkende carrière achter de rug – hij won titels in zijn eerste jaren in de opleidingsklassen.”

LEES OOK: Brown komt met voorstel om ‘valse’ beschuldigingen tegen te gaan: ‘Geld neerleggen’

“Tegelijkertijd deed Norris het geweldig, dus we konden het ons veroorloven om een jonge, nieuwe coureur aan te trekken”, vervolgde hij. “We hebben Oscar (Piastri, red.) toen in etappes gecontracteerd.” De toenmalige Alpine-teambaas, Otmar Szafnauer, ging ervan uit dat Piastri’s toekomst in Enstone al beklonken was, wat het omstreden persbericht verklaart. “Hij ontdekte pas later dat Piastri niet zo vastlag als hij had gedacht”, aldus Brown.

“Maar als je wilt meedingen, moet je alles goed beoordelen”, zei hij streng. “Misschien had Alpine er toch beter naar moeten kijken.” Brown heeft weinig sympathie voor de manier waarop de Fransen destijds met Piastri omgingen. “Hun persbericht, waarin stond dat hij in 2023 een Formule 1-stoeltje zou krijgen, bevatte niet eens een citaat van hem”, voegde hij toe. “Ze hadden hem niet eens geraadpleegd. Ze brachten die verklaring naar buiten alsof het een uitgemaakte zaak was. Het werd gebruikt om hem te pesten en hem te laten doen wat zij wilden.”

Voordat Zak Brown Oscar Piastri contracteerde, was hij onderdeel van het Alpine-programma (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.