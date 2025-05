McLaren-CEO Zak Brown is klaar met de ‘valse’ beschuldigingen van andere teams, waaronder Red Bull, richting zijn eigen renstal. Sinds de start van de McLaren-dominantie werd het team er onder meer van beschuldigd ‘bandenwater’ te gebruiken om het rubber van de MCL39 beter te koelen. Brown komt nu met een voorstel om de aanhoudende aantijgingen tegen te gaan, en kan gelijk rekenen op steun van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem.

McLaren is momenteel het te kloppen team, en dat komt onder anderen door hun superieure bandenmanagement. Red Bull vertrouwt de zaakjes niet helemaal, en verdacht vermoedelijk de Britse renstal ervan hun banden op een illegale manier te koelen. De Oostenrijkers geloofden volgens meerdere bronnen zelfs dat McLaren water zou injecteren in hun rubber. Zak Brown stak in Miami de draak met Red Bulls aantijgingen, door uit een fles met de woorden ‘bandenwater’ te drinken.

“De waterfles was een grapje over een serieus onderwerp, namelijk dat teams van oudsher andere teams zomaar beschuldigen. De laatste tijd richt één team zich meer op die strategie dan andere”, lijkt Brown naar Red Bull te verwijzen.

De Amerikaan legt vervolgens uit hoe hij zulke aantijgingen in de toekomst tegen wil gaan. “Er is een officiële manier om aan het einde van de race protest aan te tekenen tegen een team. Je moet dat formeel doen, bekendmaken waar het protest vandaan komt en geld neerleggen. Ik denk dat dat proces uitgebreid moet worden naar alle beschuldigingen om een einde te maken aan de lichtzinnige beschuldigingen die alleen maar bedoeld zijn om af te leiden.”

Steun van de FIA-voorzitter

Brown hoopt dat als teams geld moeten neerleggen, en dat valt onder het budgetplafond, zodra ze de concurrentie van iets beschuldigen, er minder ‘valse’ beschuldigingen zullen komen. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem ziet het voorstel van de McLaren-CEO wel zitten. “Je kan niet zomaar iemand van iets beschuldigen, zonder een officiële klacht. En voor dat protest, moet je betalen”, aldus de Emirati tegen AP. Ben Sulayem stelt meteen voor om een maximaal bedrag van 50.000 dollar in te stellen.

