Sinds zijn ontslag bij Red Bull vorig jaar wordt Christian Horner veelvuldig gelinkt aan een terugkeer in de Formule 1. De interesse in Alpine lijkt inmiddels het meest concreet, mede omdat Horner nadrukkelijk zou mikken op een rol waarbij hij ook aandelen verwerft, in plaats van uitsluitend een managementfunctie te bekleden. Renault-CEO François Provost wil alle geruchten rond Horner echter sussen.

Het F1-team van Alpine is grotendeels eigendom van moederbedrijf Renault. Een minderheidsbelang van 24 procent is sinds 2023 echter in handen van een investeerdersgroep onder leiding van Otro Capital, dat zich destijds voor circa 200 miljoen euro inkocht. Dat pakket staat inmiddels weer te koop en gold de afgelopen maanden als een mogelijk instappunt voor Horner. Even leek Mercedes roet in het eten te gooien door eveneens interesse te tonen in het minderheidsbelang, maar die onderhandelingen zijn inmiddels gestrand. Ook met Horner is voorlopig echter geen sprake van een deal, zo liet een hoge functionaris binnen Renault weten.

Geen gesprekken

De Renault Group – die de resterende 76 procent van Alpine bezit – heeft benadrukt dat er momenteel geen gesprekken met de Brit plaatsvinden. “We zijn op dit moment niet in gesprek met Christian (Horner, red.)”, aldus CEO François Provost tegenover Press Association. “We bekijken de mogelijkheden. Ik wil dat Renault Group de controle over ons team behoudt, ongeacht wie Otro opvolgt. Ik heb ook gezien dat er geen verdere gesprekken met Mercedes plaatsvinden. Het stelt me teleur dat we geen vooruitgang boeken”, gaf hij toe.

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“Verder wil ik daar nog twee dingen over zeggen: ten eerste heeft deze kwestie rond Otro geen enkele invloed op het team; wij (Renault, red.) hebben nog steeds de controle. En ten tweede zullen we die controle behouden. Alpine is een onafhankelijk team en blijft onder onze hoede.”

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