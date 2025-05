Veel coureurs lijken hun woorden tegenwoordig op een goudschaaltje te wegen. Noodgedwongen, want wie uit de school klapt, riskeert boetes van de FIA, hoon op social media en ook de camera’s van Drive to Survive registreren alles. “Snel zijn en races winnen is niet genoeg om te slagen in de autosport”, zegt communicatie-expert Alexandra Schieren.

Al bijna dertig jaar werkt Alexandra Schieren in de autosportwereld. Jarenlang was ze prominent aanwezig in de Formule 1-paddock, als mediagedelegeerde van de FIA en aansluitend als hoofd F1 communicatie voor bandenleverancier Pirelli. Tegenwoordig heeft ze een eigen sportcommunicatiebureau dat haar naam draagt en begeleidt ze onder andere jonge talentvolle coureurs op het vlak van media. Haar belangrijkste advies aan hen? “Durf jezelf zijn.”

In editie 4/5 van FORMULE 1 Magazine vertelt Alexandra Schieren uitgebreid over haar ervaringen in de F1-paddock en over haar visie op de huidige sitiatie, waarin coureurs zich verbaal weinig meer lijken te kunnen veroorloven. Lees hieronder een passage uit het interview.

‘Spy Gate, Lie Gate, Singapore Gate, Mosley Gate’

In haar periode in dienst van de FIA ontwikkelde Schieren zich tot expert in crisiscommunicatie, zo stelt ze met lichte ironie vast. Ze kreeg te maken met diverse schandalen. “Spy Gate, Lie Gate, Singapore Gate, Mosley Gate en veel meer uitdagende situaties.”

De Formule 1 volgt Schieren tegenwoordig meer vanaf de zijlijn, waarbij ze zich af en toe verwondert over bepaalde beslissingen. Zoals het besluit om vloeken flink te bestraffen. Op een eerste overtreding staat vanaf dit seizoen een boete van 40.000 euro, bij een herhaling moet 80.000 euro overgemaakt worden en bij een derde incident is de sanctie nog zwaarder: 120.000 euro, een schorsing van een maand en mogelijk aftrek van WK-punten.

“Iedereen is het erover eens dat er een bepaalde manier moet zijn waarop coureurs zich gedragen, helemaal in een populaire klasse als Formule 1 met een groot bereik, zeker ook onder jonge mensen. Maar de coureurs zijn volwassen mensen”, zo trapt Schieren af.

‘Daar doe je niemand kwaad mee’

“Er is een groot verschil tussen iemand beledigen en iets zeggen in de trant van ‘I fucked up my car’ of ‘My car is fucked’. Daarmee beledig je niemand en het is niet agressief. Bovendien, als sport wil je geen robots achter het stuur, maar emoties kunnen zien. Dat is waarom mensen naar sport kijken. Je wilt als kijker weten wat de coureurs onder die helm echt denken, echt voelen. En als zij zich gemuilkorfd voelen en allemaal hetzelfde gaan zeggen, hoeven ze geen interviews meer te geven. Vroeger kregen coureurs een boete als ze na een race uit de auto stapten en met elkaar op de vuist gingen. Logisch. Maar een boete tegenwoordig als iemand zegt dat de auto ‘fucked’ is? Vergeef me, maar volgens mij doe je daar niemand kwaad mee.”

De taakstraf die Max Verstappen vorig jaar in Singapore opgelegd kreeg voor het gebruik van het ‘F-woord’, noemt Alexandra Schieren in haar rol als PR-expert in de autosport buitenproportioneel. Volgens haar heeft vooral de sport zichzelf in de voet geschoten vanwege alle negatieve publiciteit die volgde. “Veel fans reageerden negatief, ook omdat ze het niet begrepen.”

Max Verstappen staat de pers te woord in Singapore 2024 (Getty Images). Foto boven: Alexandra Schieren (Darren Heath)

‘Max Verstappen als voorbeeld’

Volgens Schieren is het juist goed dat er coureurs zijn die zichzelf nog wel durven uit te spreken en die onder alle omstandigheden zichzelf zijn. Oftewel, zwijgen is zilver, spreken is goud. En niet andersom.

“Ik verzorgde toevallig gisteren een training aan een jonge coureur, die aangaf dat Max zijn voorbeeld is. Niet alleen vanwege zijn manier van rijden, maar meer nog vanwege het feit hoe uitgesproken hij altijd is. En geloof me, dat is niet de eerste keer dat ik zoiets van jonge coureurs hoor. Zeker, de nieuwe generatie moet vooral zichzelf durven blijven en zich uit blijven uitspreken, uiteraard wel binnen bepaalde grenzen.”

Het gevolg van de opgelegde straf is wel dat Max zich tegenwoordig in persconferenties meer op de vlakte houdt…

“En dat is jammer. Net als in iedere andere sport heb je ook in de Formule 1 een zelfreguleringsmechanisme. Als een coureur flink over de schreef gaat, verliest hij sponsors, een zitje of voelt hij de gevolgen op een andere manier. Als FIA moet je naar het grote geheel kijken en niet aan micromanagement doen.”

