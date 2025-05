Oscar Piastri en Lando Norris zijn inmiddels, dankzij de huidige dominantie van de MCL39 op de grid, in een interne titelstrijd beland. Het is niet de eerste keer in de Formule 1-geschiedenis dat twee teamgenoten vechten voor de titel, met als voornaamste voorbeeld de felle rivaliteit tussen Ayrton Senna en Alain Prost. Volgens CEO Zak Brown eindigde eerdere rivaliteiten echter altijd in tranen. ‘Wij gaan dat heel anders aanpakken’, belooft de Amerikaan.

Terwijl de meeste teams op de grid alle zeilen bijzetten om McLaren bij te benen, zit de Britse renstal met een luxeprobleem. Coureurs Oscar Piastri en Lando Norris houden respectievelijk plek één en twee in het coureurskampioenschap bezet, dus wie van de twee krijgt straks de meeste steun vanuit het team? Hoewel CEO Zak Brown daar nog niks over loslaat, weet hij wel zeker dat McLaren het heel anders gaat aanpakken dan teams met interne titelstrijden in het verleden.

Andere aanpak

“Wat nog nooit eerder is gebeurd, voor zover ik me kan herinneren, is dat twee coureurs in hetzelfde team strijden om het wereldkampioenschap en dat het dan niet eindigt in tranen”, vertelt Brown tegen Bloomberg Podcasts. “Dat is de realiteit.” De Amerikaan haalt ook gelijk wat beroemde voorbeelden aan. “Piquet-Mansell, tranen. Rosberg-Hamilton, tranen. Senna-Prost, tranen. Ik kan me de laatste keer dat er geen tranen waren niet herinneren, maar wij gaan het heel anders aanpakken.”

De vete tussen Nelson Piquet en Nigel Mansell vond vooral plaats tussen 1986 en 1987 bij Williams, met als hoogtepunt toen Mansell de Braziliaan tijdens de Britse GP versloeg. Piquet won dat jaar, 1987, wel zijn derde titel. Nico Rosberg en Lewis Hamilton waren rivalen in hun tijd bij Mercedes, totdat de Duitser na zijn 2016-titel het team verliet. Ayrton Senna en Alain Prost waren twee jaar lang teamgenoten bij McLaren. Het beeld van de twee McLarens aan de rand van de laatste chicane op Suzuka vat een van de felste rivaliteiten uit de F1-geschiedenis goed samen.

