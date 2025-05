De titelstrijd tekent zich steeds duidelijker af als een intern McLaren-duel. Voor Oscar Piastri heeft dit zowel voor- als nadelen en hij hoopt ten zeerste dat de onderlinge strijd niet zal escaleren. “Natuurlijk willen we allebei wereldkampioen worden, maar we willen niet slechts één kans op succes.”

Na de Grand Prix van China scoorde McLaren in Miami opnieuw een één-tweetje, met George Russell als nummer drie op maar liefst 37 seconden achterstand. Oscar Piastri behaalde zijn vierde zege van het seizoen en derde op rij, waarmee hij de eerste McLaren-coureur is die dat presteert sinds Mika Häkkinen in 1998. De Australiër vergrootte zijn voorsprong op teamgenoot Lando Norris in het kampioenschap tot 16 punten, waarmee de titelstrijd zich steeds duidelijker aftekent als een intern McLaren-duel.

Gevraagd of het moeilijker is om met een teamgenoot te strijden om het kampioenschap, zei Piastri tegenover de aanwezige media in de zonnige badplaats: “In sommige opzichten wel, in andere opzichten niet. We weten precies hoe we allebei rijden. We kennen onze sterke punten en misschien ook onze zwakkere. Dat geeft je veel informatie, maar dat werkt natuurlijk twee kanten op.”

Het feit dat ze beide hetzelfde materiaal tot hun beschikking hebben, haalt volgens hem een variabele weg. “Maar dat brengt ook andere complicaties met zich mee. Met hoe moeilijk het tegenwoordig is om te volgen, bepaalt de startpositie in negen van de tien gevallen ook de eindpositie. Dan komen de pitstrategieën erbij kijken en andere factoren die meespelen als je teamgenoten bent. Het heeft voor- en nadelen.”

Langetermijncontracten

De relatie tussen Oscar Piastri en teamgenoot Lando Norris heeft vooralsnog geen scheurtjes opgelopen, maar McLaren-CEO Zak Brown verwacht dat het vroeg of laat zal knetteren als de onderlinge strijd verder oplaait. “De vraag is niet of er iets gebeurt, maar wanneer”, zei hij tegenover Channel 4.

Piastri hoopt echter dat het niet uit de hand loopt. Hij beseft hoe belangrijk een goede verstandhouding is, zeker omdat zowel hij als Norris een langetermijncontract bij McLaren heeft. “We zijn altijd heel hecht met elkaar. Het wordt een mooie strijd. Er zullen weekenden zijn waarin Lando sterker is en weekenden waarin ik dat ben. We zijn ons er sterk van bewust dat we dit succes willen vasthouden zolang we bij McLaren rijden en dat is voor ons allebei nog een hele lange tijd”, zei hij. “Natuurlijk willen we allebei wereldkampioen worden, maar we willen niet slechts één kans op succes. Dat is belangrijk en het helpt om dat in gedachten te houden. Voor onszelf en voor het hele team.”

