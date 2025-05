Hoe kan het dat de MCL39 Oscar Piastri iets beter ligt dan Lando Norris? De Brit weet daar zelf wel het antwoord op, al gaat het daarbij volgens Norris maar wel om een verschil van een duizendste van een seconde. De McLaren-coureur zegt verder niet bang te zijn voor het momentum dat de Australiër na zijn derde Grand Prix-zege dit seizoen aan zijn zijde heeft: ‘Ik geloof niet zo in momentum’.

Terwijl Oscar Piastri al drie overwinningen heeft behaald dit seizoen, staat bij teamgenoot Lando Norris de teller nog op één. “Er klikt gewoon iets niet tussen de auto en mij”, legde de coureur al na de GP Bahrein uit. “Ik kan niet dezelfde rondes rijden zoals vorig jaar, zelfs niet toen in Australië.” Teambaas Andrea Stella suggereerde aan het begin van het seizoen zelfs dat de rijstijl van Piastri beter bij de MCL39 past dan bij die van Norris.

“Ik denk dat er bepaalde dingen zijn waardoor ik niet kan voelen wat ik moet voelen in de auto”, legt de Brit zijn problemen met de MCL39 uit in Miami. “En die dingen zorgen er juist voor dat ik op het niveau kan rijden waarop ik bijvoorbeeld poleposition kan pakken. We hebben het over kleine dingen, het is niet onmogelijk om met de auto te rijden. Ik klaag over het verschil van een duizendste van een seconde.”

Hoe komt het dat teamgenoot Piastri wat beter met de MCL39 uit de voeten kan en daarom wel die duizendste van een seconden sneller kan rijden? Norris weet daar wel een antwoord op. “Ik denk dat hij zich beter kan aanpassen. Of de veranderingen (aan de MCL39 ten opzichte van de MCL38, red.) nu beter bij Oscar passen of dat Oscar zich gewoon beter kan aanpassen, dat is niet aan mij om uit te zoeken. Ik ben nu eenmaal niet op hetzelfde niveau als ik vorig seizoen was, het beste niveau wat ik ooit had.”

Momentum

Met twee overwinningen op rij en de leiding in het coureurskampioenschap in handen, heeft Piastri het momentum aan zijn zijde. De Australiër lijkt momenteel ook de voornaamste titeluitdager. Norris maakt zich echter geen zorgen over de impact van Piastri’s momentum op zijn eigen titelkansen. “Ik geloof niet zo in momentum. Ik heb duidelijk wat fouten gemaakt de afgelopen races en ik ben niet op het niveau dat ik wil zijn, maar ik weet dat ik dat wel kan zijn. Het is pas de zesde race. Ik probeer me te verbeteren, en de snelheid is er. Er is nog één ding dat ik moet verbeteren, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat zal doen.”

