Hoe kwam het dat in Shanghai Oscar Piastri beter met de MCL39 kon omgaan dan teamgenoot Lando Norris? Teambaas Andrea Stella durft deze vraag wel te beantwoorden. Volgens de Italiaan heeft het vooral te maken met de rijstijl van de Britse coureur.

De MCL39 is momenteel de sterkste bolide op de grid, maar heeft volgens teambaas Andrea Stella toch een aantal tekortkomingen. “Er zijn wat factoren die te maken hebben met het gedrag van de auto, waardoor het maximale uit de bolide halen, terwijl deze op de limiet rijdt, een beetje moeilijk is”, steekt de McLaren-teambaas van wal tegenover Motorsport Week.

“Dit is voor beide coureurs het geval, maar ik denk dat het meer als een straf aanvoelt voor Lando (Norris, red.)”, vervolgt de Italiaan. “Gezien zijn rijstijl en de manier waarop hij rondetijd genereert.” Norris had in Shanghai meer moeite met de MCL39 dan Piastri, en mede dankzij een lock-up in bocht veertien tijdens de kwalificatie kon hij de polepositie van zijn teamgenoot niet bedreigen. In de hoofdrace moest de Brit vervolgens genoegen nemen met een tweede plek, achter zijn teamgenoot.

Teveel onderstuur

Norris gaf tijdens het Chinese raceweekend zelf ook al toe problemen te hebben met de MCL39. “Ik kan gewoon geen auto besturen zonder voorkant. De auto had gewoon teveel onderstuur de afgelopen dagen”, zei de coureur na de race. “Ik kan op dit manier niet het maximale uit de bolide halen.”

Ook Stella zag Norris worstelen. “Voor Lando gaat het allemaal eigenlijk iets beter wanneer hij op 99 procent van zijn kunnen rijdt. Wanneer hij de volle honderd procent uit de auto wil halen, gaat het juist een beetje mis.”

