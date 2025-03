McLaren ligt na twee Grands Prix in het huidige Formule 1-seizoen op koers om de constructeurstitel te prolongeren. Rijders Lando Norris en Oscar Piastri wonnen respectievelijk de openingsrace in Australië en de daaropvolgende GP van China. Met het oog op de titel bij de coureurs voorspelt oud-teambaas Günther Steiner een interne strijd bij de papaja’s, al zou Piastri in dat geval aan het langste eind moeten trekken.

“Ik zou niet zeggen dat niemand meer met McLaren kan concurreren”, aldus Günther Steiner in een aflevering van The Red Flags Podcast. “Het is niet zo makkelijk als het lijkt, want je zag het in de sprint – als ze het niet perfect doen, verliezen ze.” Ferrari-debutant Lewis Hamilton pakte poleposition voor het sprintnummer en wist deze om te zetten in zijn eerste trofee met de Scuderia. Piastri werd tweede, terwijl Norris slechts als achtste over de streep kwam.

“McLaren mag geen fouten maken, want er staat altijd wel iemand klaar om hen te verslaan”, lichtte Steiner toe. “Maar als ze het perfect doen, denk ik dat ze absoluut het te kloppen team zijn. En ja, ze lagen ver voor op de rest, maar we hebben het niet over een hele ronde of iets dergelijks. Mercedes heeft bijvoorbeeld ook goede snelheid.”

‘Piastri heeft een streepje voor’

Wat betreft de titel bij de coureurs broeit er een strijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri. Beiden maken aanspraak op het kampioenschap en zijn erop gebrand om elkaar af te troeven. Steiner vindt het moeilijk om te zeggen wie nu echt de betere coureur is, al denkt hij dat Piastri een kleine voorsprong heeft op de Brit. “Naar mijn mening zijn ze aan elkaar gewaagd”, vertelde hij. “Dat gezegd hebbende, heeft Piastri wel een klein streepje voor.”

“Dat heeft hij in China al laten zien”, vervolgde hij. “Hij was het hele weekend beter. Als ik nu geld zou moeten inzetten op de wereldkampioen, dan zou ik het op Oscar Piastri zetten”, besloot Steiner. “Toen je hem na de kwalificatie zag praten, leek hij behoorlijk opgewekt. Ik denk dat hij hongerig is naar meer – hij geniet er echt van.” Piastri staat op dit moment vierde in het kampioenschap, op tien punten van kampioenschapsleider Lando Norris.

