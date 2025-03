Oscar Piastri is aan zijn derde seizoen in de Formule 1 begonnen als één van de kanshebbers voor de wereldtitel. De MCL39 is momenteel de sterkste bolide op de grid, en nadat Piastri vorig jaar nog Lando Norris hielp met zijn titelstrijd, staat hij nu maar tien punten achter op zijn teamgenoot in het coureurskampioenschap. Piastri zelf is duidelijk over zijn titelambities.

“Ik zit zeker niet in de sport om alleen maar tweede viool te spelen. Ik ben hier omdat ik wereldkampioen wil worden”, vertelt Oscar Piastri tegen The Times. “De afgelopen seizoenen heb ik mezelf meer dan wie ook bewezen dat ik heb wat ervoor nodig is.” De Australiër heeft inmiddels drie Grand Prix-zeges op zijn naam geschreven, waaronder de winst van de GP China 2025.

Piastri denkt echter nog zeker niet als coureur uitgeleerd te zijn. “Ik denk niet dat ik al op het hoogtepunt ben van waar ik toe in staat ben, maar ik doe mijn uiterste best om daar zo snel mogelijk te komen. Ik weet dat als ik mijn beste weekenden heb, ik goed genoeg ben om de allerbesten te verslaan.”

Teamleider?

De Australiër tekende begin deze maand nog een contractverlenging bij McLaren, waardoor de coureur nog zeker tot 2028 bij de Britse renstal blijft. Piastri onthult dat hij geen enkel moment overwoog om naar een ander team te gaan. “McLaren, in de eerste plaats vanuit het oogpunt van de auto, maar ook gewoon vanuit het oogpunt van de teamomgeving, is waar ik wil zijn. Veel mensen zouden hier willen zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik met dit team kan winnen.”

Is Piastri dan niet bang dat Lando Norris, die voorlopig ook nog onder contract staat bij McLaren, de leidende rol krijgt toebedeeld door het team? De Australiër gelooft zelf dat hij wel de teamleider zou kunnen worden. “Als ik daar geen vertrouwen in had, dan had ik misschien niet dit lange contract ondertekend.”

