Het contrast tussen McLaren en Ferrari kon op de zondag in Shanghai niet groter zijn. Terwijl het ene team, McLaren, voor de tweede keer op rij een zege mocht vieren, zag het andere team, Ferrari, de nog paar gepakte punten voor het kampioenschap verdampen. Ook de buitenlandse media vielen het contrast tussen de twee teams op, en schreven de bladen vol met lovende woorden voor racewinnaar Oscar Piastri.

In de Italiaanse media is de teleurstelling over ‘hun’ Ferrari groot, nadat zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton na de Chinese Grand Prix uit de uitslag werd geschrapt. “Wat is er gebeurd met de auto’s van Leclerc en Hamilton?” vraagt La Gazzetta dello Sport zich af. “De diskwalificatie is een nare klap voor Ferrari, na de vreugde van vrijdag en tijdens de sprintrace.” Hamilton zette tijdens de verkorte race op de zaterdag zijn eerste polepositie voor de Scuderia om in een sprintzege.

Verder stond vooral het tweede succes van McLaren in twee races tijd in de schijnwerpers bij La Gazzetta. “Lando Norris reageerde meteen op de kritiek die hij kreeg op zijn fouten van zaterdag met een perfecte start in de race: de coureur was agressief en wist George Russell meteen in te halen. Het McLaren-duo concurreerde nooit echt met de rivalen achter hen. Het team was de concurrentie altijd één stap voor, dankzij het perfecte bandenmanagement, het echte geheim van het weekend in Shanghai.”

Kampioenmateriaal Piastri

Ook in de Franse bladen gaat het vooral over de zegetocht van McLaren en de afgang van Ferrari. L’Équipe gaat zelfs zover de Italiaanse renstal het cijfer nul te geven voor de race in Shanghai. Racewinnaar Oscar Piastri krijgt daarentegen wel een lofzang van de Franse sportkrant. “Oscar Piastri is gemaakt van het marmer van een kampioen”, steekt het medium van wal. “Hij komt nu het weekend uit met een duidelijk gevestigde status als titelkandidaat, zo onbetwist was zijn prestatie. McLaren is goed, erg goed, en op dit moment zelfs de beste F1-auto van het veld.”

Het contrast tussen McLaren en Ferrari wordt ook door de Britse pers breed uitgemeten. “Het zal Lewis Hamilton niet zijn ontgaan dat terwijl McLaren, met wie hij al die jaren geleden begon in de Formule 1, geniet van een topvorm, Hamiltons eigen start bij Ferrari een veel frustrerender affaire is geweest”, schrijft The Guardian. Het viel de Britse krant vooral hoe weinig de concurrentie tegen de McLarens kon uithalen. “Verstappen, viervoudig kampioen, was nooit in de buurt en hij wist het.”

Mistroostige Verstappen

Bij de zuiderburen voert de overwinning van Piastri, een week na de bittere teleurstelling tijdens zijn thuisrace in Melbourne, de boventoon. “Piastri is mentaal ijzersterk. Intelligent ook”, steekt ook HLN de loftrompet voor de Australiër. “In Shanghai zette Piastri zijn McLaren voor het eerst op polepositie. Een voordeel dat hij met een perfecte start maximaliseerde. Noem het gerust een keerpunt.”

Daarentegen was er volgens de Belgische krant geen enkele reden tot vreugde bij Red Bull. “Mistroostig. Het zou niet eens overdreven zijn om de houding van Max Vertappen zo te omschrijven, tijdens de persbabbel op donderdag. Na de race, waarin Verstappen vooral in de eerste helft worstelde om voldoende grip te vinden, was het discours onveranderd. Ondanks de fantastische manoeuvre waarmee Verstappen op het eind voorbij de Ferrari van Leclerc ging.”

