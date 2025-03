Oscar Piastri reed zondag feilloos naar de winst tijdens de GP van China. Het was de derde Formule 1-zege voor de Australiër, maar zijn eerste overwinning vanaf poleposition. Vorige week haalde teamgenoot Lando Norris hetzelfde kunststukje uit in Melbourne. Mede dankzij de uiterst competitieve MCL39 maken beiden kans op het kampioenschap. Maar zijn ze klaar voor een onderlinge titelstrijd bij McLaren?

Na de GP van China werd Oscar Piastri tijdens een persconferentie gevraagd naar zijn titelambities. Mede dankzij zijn overwinning in Shanghai staat de Australiër op de vierde plaats in het kampioenschap. Teamgenoot Lando Norris gaat aan kop, al bedraagt het verschil tussen hen slechts acht punten. “Het is nu nog te vroeg om daar uitspraken over te doen”, reageerde Piastri. “Uiteindelijk moet je elke race gewoon maximaliseren, zeker op het moment dat je een goede auto hebt.”

Piastri is zich er wel van bewust dat hij nu moet profiteren van zijn McLaren om alvast terrein te winnen voor een eventuele titelstrijd. “Max Verstappen heeft vorig jaar ook gewonnen omdat hij aan het begin van het seizoen profiteerde van zijn snelle auto”, legde hij uit. “Hij sloeg een gat naar de rest wanneer hij dat kon. Wetende dat elk weekend anders kan uitpakken, is het gewoon belangrijk om altijd het beste uit de auto te halen, ongeacht het kampioenschap.”

Norris ‘nerveus’ voor titelstrijd

McLaren-vedette Lando Norris, die in Shanghai als tweede over de streep kwam, benadrukte dat hij vrij is om Piastri uit te dagen, ook met het oog op een titelstrijd. “Vandaag waren we vrij om te racen”, reageerde hij. “Helaas had ik niet de snelheid om hem (Piastri, red.) bij te houden.” Op de vraag of hij bereid is om met zijn teamgenoot te vechten voor het kampioenschap, antwoordde Norris: “Natuurlijk zullen we ooit met elkaar moeten concurreren. Daar hebben we denk ik allebei wel zin in. Tegelijkertijd ben ik er ook een beetje nerveus voor, en daar zal het team net zo over denken”, grijnsde hij.

“We weten dat we, ongeacht onze goede band, de beste willen zijn en elkaar willen verslaan”, besloot Norris. “We zijn twee competitieve gasten en we willen allebei winnen. Dat gezegd hebbende, moeten we de andere teams niet uitvlakken. Ze kunnen zomaar een upgrade introduceren en dan houden ze ons gewoon bij – dat is ons vorig jaar immers ook gelukt. Dus wat dat betreft zijn we allebei gewoon gefocust om het team zo goed mogelijk te helpen.”

