Een regenbui verpestte vorige week Oscar Piastri’s thuisrace in Melbourne, de vergelding komt sneller dan verwacht. Met een lange zondagsrit wint hij de Grand Prix van China, voor teamgenoot Lando Norris en George Russell. Max Verstappen beperkt in de tandeloze RB21 de schade, hij finisht als vierde.

DE GRAND PRIX VAN CHINA IN VOGELVLUCHT

RONDE 1/56: Op weg naar de eerste bocht probeert George Russell polesitter Oscar Piastri te verschalken, maar zonder succes. Sterker nog, de Brit verliest bij zijn poging daartoe een plek aan Piastri’s teamgenoot Lando Norris. De McLarens staan zo op 1 en 2. Max Verstappen verliest in de openingsronde terrein, beide Ferrari’s steken hem voorbij. Charles Leclerc verliest een stuk van de voorvleugel in zijn duel met collega Lewis Hamilton.

RONDE 5/56: Fernando Alonso is de eerste uitvaller in Shanghai. De Spaanse veteraan in dienst van Aston Martin heeft problemen met de remmen van de AMR25, die in brand lijken te staan. Leclerc kan ondanks lichte schade aan de voorvleugel gewoon doorrijden tot de eerste bandenstop.

RONDE 16/56: Opwinding op het Shanghai International Circuit: Piastri haalt nieuwe banden op en verliest de leiding aan Alex Albon. De Thaise Brit is de negende coureur die op zijn verjaardag een GP aanvoert. Max Verstappen (Rusland 2018) en Carlos Sainz (Italië 2024) gingen hem onder meer voor. Norris is na de eerste bandenstops minder blij: hij moet zijn tweede plek afstaan aan Russell. Niet voor lang trouwens, de klassementsleider herstelt de schade snel. Verstappen speelt vooraan geen rol van betekenis. Red Bulls RB21 is, zoals hij voor de race al aangaf, niet competitief genoeg.

RONDE 21/56: Na enig aandringen en lichte aarzeling geeft Hamilton alsnog gehoor aan het verzoek vanaf de pitmuur om collega Leclerc voorbij te laten. De Monegask is met een beschadigde voorvleugel nota bene sneller dan de Brit! Leclerc rijdt meteen bij Hamilton weg, gaat met gezwinde spoed op jacht naar Russell.

RONDE 32/56: McLaren heeft leider Piastri verzocht wat gas terug te nemen en Norris zo te helpen om een groter gat te slaan met Russell, die derde ligt. Het samenspel werpt zijn vruchten af: de marge met Russell is gegroeid naar ruim twee seconden. Leclerc heeft zijn eerste poging om de Brit van P3 te stoten opgegeven.

RONDE 38/56: Hamilton ziet dat Verstappen achter hem met rasse schreden nadert. Ferrari besluit de Brit daarom binnen te halen voor een tweede stop. Hij verliest P5 aan de Nederlander, maar heeft wel nieuwe banden onder de auto voor een late aanval.

RONDE 48/56: Yuki Tsunoda, die aanvankelijk op weg leek naar een mogelijk zevende plaats, komt binnen voor een ongeplande stop. Zijn voorvleugel is afgebroken door turbulentie van een voorganger op de baan (Carlos Sainz), lijkt het… Voor de Japanner opnieuw een gemiste kans op een flinke berg WK-punten.

RONDE 53/56: Verstappen schuift een plekje op ten koste van Leclerc. Met een solide inhaalmanoeuvre neemt hij bezit van de vierde plek. Daar zal het ook bij blijven, Russell (P3) ligt ruim zes seconden voor hem.

RONDE 56/56: Piastri wint zijn derde GP in dienst van McLaren. De tegenvaller van Melbourne is een week na dato direct uitgewist, hij lijkt klaar collega Norris uit te dagen in de strijd om de wereldtitel. De Brit finisht als tweede en bouwt zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. Russell sluit de GP van China als laatste podiumklant af, Verstappen valt er net buiten.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP van China