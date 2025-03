Hoopvol en positief verrast, zo laat Max Verstappen naar eigen zeggen Shanghai achter zich. De vierde plek in de Grand Prix van China, en vooral de snelheid van de RB21 tijdens de race, biedt perspectief. Dus gaat de viervoudig en regerend wereldkampioen op het hoofdkwartier van Red Bull Racing in Milton Keynes de komende twee weken hard aan de slag om met het team iets van een oplossing te vinden voor de problemen. Want die zijn ondanks alles niet ineens verdwenen.

Over minder dan twee weken wacht al weer de volgende Grand Prix, dan in Japan. En om maar met de deur in huis te vallen: er is geen garantie dat de issues rond het gebrek aan snelheid in de RB21 snel op te lossen zijn. “Dat is onmogelijk te voorspellen; misschien wel, misschien niet”, aldus Verstappen zondag. Daags ervoor uitte hij zijn bezorgdheid (te langzaam, gevoelsmatig het vierde team). En die zorgen zijn er heus nog. “Maar ik ben positief verrast en het geeft toch een beetje hoop.”

Die put hij uit het sterke tweede deel van de race in Shanghai. “Het ging beter dan verwacht”, zei Verstappen, die in de slotfase nog Charles Leclerc in de strijd om de vierde plek op fraaie wijze passeerde. Dat de Ferrari’s luttele uren na de finish in China werden gediskwalificeerd, deed dat daar niets aan af.

Verstappen werkt achter de schermen, dus buiten zicht van camera’s en publiek, altijd al hard aan het samen met het team verbeteren van de prestaties van de Red Bull-bolides. En dat is nu niet anders. De hoop op een oplossing is er. Aan de motivatie van de Nederlander zal het sowieso nooit liggen. Evenmin aan die van de anderen binnen Red Bull, stelt hij. “We blijven samen gewoon hard werken. Iedereen binnen het team gaat er vol voor, daar heb ik nooit aan getwijfeld. En nu ook niet.”

