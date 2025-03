Wordt Liam Lawson nog voor de Grand Prix van Japan vervangen bij Red Bull? Teambaas Christian Horner wilde dat zondag na de race in China niet bevestigen, maar hij ontkende het desgevraagd evenmin. “Er is nog geen besluit, het is nu belangrijk dat we hem steun bieden en hem gaan helpen.”

Horner deed zijn uitlatingen in een bijeenkomst met media, zo’n twee uur na afloop van de race. De teambaas weet naar eigen zeggen dat hij met zijn antwoord ruimte laat voor speculaties. Maar Horner hecht er naar eigen zeggen nu eenmaal waarde aan om niet nú al conclusies te trekken. “Het is nog maar net na de race. We gaan deze week alle data goed bekijken.”

Data zoals – in de woorden van Horner – hoe Lawson rijdt, hoe hij zich weet aan te passen aan de auto, waar hij tegenaan loopt. Data ook vooral uit de 56 ronden die Lawson zondag in droog weer in China wist af te leggen, in tegenstelling tot de mislukte regenexercitie van een week eerder in Australië. En data ook zoals Max Verstappen die op zijn beurt heeft verzameld.

“De auto is duidelijk moeilijk te besturen”, constateert Horner. “Max is in staat zich aan te passen, Liam worstelt daarmee.” Volgens de teambaas heeft Lawson potentie genoeg. “Hij is vaardig zat, we zien het op dit moment alleen niet terug in zijn prestaties. Anderzijds is dit pas de tweede race van het seizoen. Dus moeten we hem helpen.”

Het is de reden waarom Red Bull de afstelling van Lawsons auto flink wijzigde voor de race. “We deden dat ook met het oog op zijn vertrouwen in de wagen.”

Pijnlijk besluit

Zonder dat Horner het toegeeft, zit de crux ’m uiteindelijk in dat laatste. ‘Steunen’. ‘helpen’, het zijn termen die je kunt vertalen naar ‘iemand in z’n kracht willen zetten’. En in dit geval kan dat wel eens synoniem zijn voor: terugzetten. Naar Racing Bull namelijk. Een degradatie op papier, een pijnlijk besluit voor Red Bull. Maar in de praktijk is dat dus misschien wel wat Lawson juist ‘helpt’ om die volgens Horner en Red Bull zeker aanwezig potentie te benutten. Niet voor niets zegt Horner: “De Racing Bull is wat makkelijker te besturen, denk ik.”

Zaterdag voerde Helmut Marko de druk al op met betrekking tot Lawson. Maar hoe het ook zij: een besluit is dus nog niet definitief genomen. Yuki Tsunoda zou zich echter zomaar eens kunnen gaan opmaken voor een Red Bull-debuut in Japan. Horner: “Daar ga ik dus niks over zeggen, want ik zie de koppen in de media al voor me.”

