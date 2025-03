Het seizoen is pas net onderweg, maar toch zijn er bij Red Bull en Max Verstappen al grote zorgen. Dat blijkt in China als de Nederlander zaterdagmiddag ferme taal spreekt in een gesprek over de stand van zaken met betrekking tot de RB21, de eigenschappen en prestaties. Hij klinkt oprecht bezorgd. “En dat mag ook wel, denk ik. Of we het vierde team zijn? Zo voelt het wel, ja.”

Niet boos, maar welbespraakt en op bedeesde toon doet Verstappen zijn verhaal. En juist die toon zet aan tot denken: luidt hier op zomaar een middag in Shanghai een zichtbaar teleurgestelde regerend wereldkampioen al de noodklok? Het heeft er alle schijn van. “Het is duidelijk dat wij de auto moeten verbeteren”, steekt hij van wal. Dat McLaren vanaf de eerste meters van dit seizoen sneller zou zijn, was verwacht. Maar de rest? Ferrari en Mercedes hebben zich er volgens de Nederlander al tussen gewurmd: “Dat lijkt me duidelijk.” Dus rest de vraag of Red Bull dan nu het vierde team is? “Zo voelt het wel, ja.”

De stilte die volgt, is veelzeggend. Het is geen constatering waar je vrolijk van wordt als je Verstappen of Red Bull bent. Maar het is wel de realistische, nuchtere kijk op de zaak zoals we die allemaal van hem kennen. Een kijk op de zaak die echter nog verder gaat dan dit. Want wie Verstappen spreekt, hoort de zorgen doorklinken in zijn stem. Klopt dat, is hij daadwerkelijk zo bezorgd? Het knikje met zijn hoofd zegt al wat, het daaropvolgende antwoord misschien nog wel meer. Ja, zo blijkt. “En dat mag ook wel, denk ik.”

Bezorgd, vierde team, een podiumplek die volgens hem zondag in China op voorhand al teveel gevraagd is; oei. Het klinkt allemaal bij lange na niet als de seizoenstart die je wilt als viervoudig wereldkampioen. Aan hem ligt het in elk geval niet, zien vriend en vijand. Want de Nederlander haalt op de hem kenmerkende wijze ook in 2025 weer het maximale én nog een beetje meer uit de auto; ‘Verstappiaans’ dus. Of zoals hij het zelf toepasselijk altijd omschrijft: ‘maximaliseren’. Rusten op zijn lauweren doet hij echter niet.

Zelfkritisch

“Ik ben heus kritisch op mezelf als ik fouten maak of iets niet goed doe”, vertelt hij. “Dat lijkt me normaal, zo moet je er ook in staan.” Verstappen rijdt echter vlekkeloos. “Ik voel me ook echt wel goed in de auto, als in: comfortabel, relaxed ook in de kwalificatie. Bijvoorbeeld op de momenten dat ik ga aanzetten voor een snelle ronde. Dus dat maximaliseren gaat goed, maar we zijn te langzaam.”

Een oplossing is niet zomaar voorhanden. “Met het team proberen we de auto te verbeteren, maar dat zal nog wel even tijd nodig hebben.”

Het gaat z’n weerslag hebben op de prestaties, op z’n minst zondag in de Grand Prix van China. In de sprintrace was de bandendegradatie zaterdag beter dan in de vrije training daags ervoor. “Maar nog steeds niet goed genoeg”, stelt Verstappen. “Als je daarmee problemen hebt in een race, val je ver terug. Ik kan dan eventueel wel rustiger gaan rijden (om de banden te ontzien, red.), maar dan word je óók ingehaald. Dus dat maakt ook niet veel uit.”

Liam Lawson

Zie daar, een voorbeeld van zomaar een spagaat waarin Red Bull en Verstappen zich in bevinden. En dan is er ook nog de moeite die teamgenoot Liam Lawson heeft met de RB21. De Nieuw-Zeelander presteert in de eerste twee weekenden nog niet zoals verwacht of op z’n minst gehoopt. Dat geldt zowel qua snelheid als resultaat – tweemaal exit in Q1 van de kwalificatie en een spin in Australië. Maar of dat helemaal aan Lawson ligt, is de vraag. Ook hier is de auto een voorname boosdoener.

Verstappen wijst terecht op vorig jaar. “Toen Liam nog bij Racing Bulls reed, ging het gelijkop met Yuki. Anders had het team ook niet de keuze gemaakt om hem in de Red Bull te zetten. Maar nu is het gat tussen die twee ineens heel groot. En zit Racing Bulls zelfs heel dicht bij mij. Dus dat zegt misschien ook wel wat.”

Namelijk over de snelheid van de wagen van het zusterteam, maar vooral ook het gebrek daaraan in de RB21. Het seizoen is nog maar net begonnen, maar voor Verstappen en consorten is nu al een ommekeer gewenst. Aan hem zal het in elk geval niet liggen, zoveel is duidelijk.

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.