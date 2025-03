Max Verstappen ziet niet of (hooguit) nauwelijks perspectief om vanaf plek vier zondag een podiumplek te bemachtigen bij de Grand Prix van China. In gesprek met de viervoudig en regerend wereldkampioen klinkt na de kwalificatie weinig hoop: een plaats bij de eerste drie is volgens hem “teveel gevraagd”.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris starten, net als George Russell (Mercedes), vóór Verstappen in de race. “En die race wordt sowieso een hele lastige”, blikt de Nederlander in Shanghai vooruit. “Ook vanwege de Ferrari’s die nog achter me starten. Want die gingen in de sprintrace eerder op de dag al best goed (Lewis Hamilton won zelfs, red). Het wordt al met al zondag dus erg moeilijk.”

Na die sprintrace, waarin Verstappen achter Hamilton en Piastri als derde eindigde, voerde het team verbeteringen door aan de RB21. Een grote ommekeer zal het zondag in de race volgens Verstappen niet teweeg brengen. “We hebben wat dingen veranderd”, bevestigt hij. “Maar dat gaat denk ik niet veel uitmaken.” Met name de hoge bandendegradatie gaat volgens hem voor problemen zorgen.

Incidenten uitgezonderd, lijkt op basis van de auto en de snelheid een podiumplek voor Verstappen dus op voorhand hoe dan ook het hoogst haalbare. Of hij er ook zo over denkt? Verstappen fronst de wenkbrauwen en schudt zijn hoofd. Hij gaat nog een stap verder: een podium is volgens hem zelfs “teveel gevraagd.” Dr. Helmut Marko liet eerder al optekenen dat finishen in de top-3 zou voelen als een overwinning. Verstappen: “Daar wil ik niet eens over nadenken.

De wereldkampioen weet waar hij het over heeft; hij kent de auto als geen ander en dus is zijn stelligheid even helder als veelzeggend. Reken maar niet op wonderen zondag tijdens de GP van China. Hoewel je dat bij iemand als Verstappen dankzij diens uitzonderlijke kwaliteiten natuurlijk nooit geheel kunt uitsluiten.

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.