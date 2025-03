Het is weliswaar geen Grand Prix, maar toch is de eerste zege van Lewis Hamilton als coureur van Ferrari in de sprintrace er niet minder fraai om. De Brit gaat als polesitter van begin tot einde van de race aan de leiding en blijft Oscar Piastri en Max Verstappen voor. Hierbij nog eenmaal de sprintrace in vogelvlucht!

RONDE 1/19: Polesitter Lewis Hamilton snijdt Max Verstappen bij de start vakkundig de pas af, vooraan verandert er dus niets. In de subtop maakt Lando Norris een foutje, hij verliest enkele plekken en ligt na de openingsronde slechts negende.

RONDE 3/19: Her en der op de baan zijn mooie duels, onder meer tussen Kimi Antonelli en Yuki Tsunoda. Voor hun neus bestaat de top-5 achtereenvolgens uit Hamilton, Verstappen, Piastri, Russell en Leclerc. Maar de verschillen zijn nog klein: Verstappen zit zo rond de seconde achter Hamilton.

RONDE 5/19: Oei, jongelingen Liam Lawson en Jack Doohan komen in de achterhoede hard in aanraking met elkaar. Beiden kunnen door, maar het is duidelijk dat ze iets willen laten zien nu ze bij respectievelijk Red Bull en Alpine al flink onder druk staan.

RONDE 8/19: Verstappen nadert Hamilton met rasse schreden, hij zit op de staart van de Ferrari en heeft DRS. Genoeg voor een inhaalmanoeuvre is het niet, het verschil loopt daarna weer op naar een seconde. Kat- en muisspel om de koppositie dus!

RONDE 10/19: In het middenveld zijn ondertussen ook mooie gevechten bezig. Pierre Gasly, Isack Hadjar en daarachter Lawson en Gabriel Bortoleto; het is een mooie rijtje kemphanen bij elkaar. En dat in een strijd om P14.

RONDE 12/19: Niet het aanvallen van Hamilton, maar het verdedigen ten opzichte van Piastri is wat Verstappen te wachten staat. De Australiër ruikt vanaf de derde plek bloed, maar de McLaren-coureur komt vooralsnog niet genoeg in de buurt van zijn Nederlandse concurrent. Carlos Sainz (Williams) valt ondertussen uit, Lando Norris rijdt op zijn beurt kleurloos rond op P9.

RONDE 15/19: Piastri probeert Verstappen te verschalken, die houdt in eerste instantie stand en meldt dat zijn voorbanden “dood zijn”. Hamilton profiteert, want die loopt verder uit aan kop. Piastri is duidelijk sneller dan Verstappen, maar komt de Australiër er überhaupt nog voorbij? Ja, zo blijkt aan het einde van de ronde.

RONDE 17/19: Hamilton hoeft zich over Piastri geen zorgen te maken, het verschil bedraagt al meerdere seconden. Dat kan de Australiër niet meer goedmaken. Sterker nog, Hamilton neemt in de Ferrari alleen maar meer afstand in de slotfase van deze sprintrace. Wat een zegetocht!

RONDE 19/19: Een historisch moment: Hamilton wint zijn eerste race als Ferrari-coureur. En hoe! Dominant van begin tot einde. Het Chinese publiek, met overgrote meerderheid fan van de Italiaanse renstal, gaat compleet uit zijn dak. Piastri wordt tweede, voor Verstappen. Norris is de verliezer van de dag: achtste.

