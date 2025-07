Een week na zijn veelbesproken kwalificatieronde in Oostenrijk, Norris was er bijna een halve seconde sneller dan de rest, toont de Brit in Silverstone opnieuw aan dit kunstje aardig te beheersen. Toch lukt het hem niet het kunstje te herhalen. Achter Max Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri vertrekt Norris bij de Britse GP, net als vorig jaar, vanaf de derde startplek.

“Het was een goede kwalificatie”, oordeelt de Brit, die dit jaar voor het eerst een serie eigen tribunes heeft nabij Stowe Corner. “Uiteraard ben ik niet helemaal tevreden, want ik had graag vooraan willen staan. Maar Max heeft goed werk geleverd, ik was gewoon niet snel genoeg.” Slotconclusie: “Niet top, maar wel een goede dag.”

Volgens Norris is een kwalificatierondje met weinig benzine en de snelste banden onder op Silverstone een ‘geweldige belevenis’. Maar ook verraderlijk. “Hele kleine dingen kunnen je hier op pole zetten maar ook terugwerpen”, meent hij. “Kijk naar Q1, hoe dicht iedereen daar bij elkaar zat: als je ergens een paar honderdsten mist, kan dat bepalend zijn. Het wordt”, zo concludeert Norris, “hoe dan ook een spannende zondag met de Ferrari’s en George (Russell, red) vlak achter ons.”

