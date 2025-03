McLaren-coureur Oscar Piastri vierde tijdens de GP van China de derde Formule 1-zege van zijn carrière. De Australiër revancheerde zich voor zijn teleurstellende thuisrace in Melbourne en is nu nog maar tien punten verwijderd van teamgenoot Lando Norris. Een titelstrijd broeit binnen McLaren, zo voorspelt ook analist en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle. De aankomende races worden nog heel interessant.

Voorlopig is de rivaliteit harmonieus te noemen. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri heeft dit seizoen een race gewonnen. Eerstgenoemde gaat nog altijd aan kop in het coureursklassement, op de voet gevolgd door Max Verstappen, George Russell en teamgenoot Piastri. In zijn column voor Sky Sports voorspelt Brundle dat het niet lang meer zal duren voordat de strijd binnen McLaren losbarst. De MCL39 presteert immers op eenzame hoogte.

‘McLaren op dreef’

“Norris heeft zijn voorsprong op Verstappen met één punt vergroot na het sprintweekend in China”, aldus de Brit. “Veel onheilspellender is het feit dat zijn voorsprong op teamgenoot Piastri tot tien punten is geslonken.” Piastri reed tijdens het hoofdnummer in Shanghai een feilloze race en wist de eerste poleposition van zijn carrière om te zetten in een overwinning. “De volgende race is op Suzuka”, vervolgde Brundle. “Het gaat heel intens worden tussen de beide McLaren-coureurs.”

Brundle vraagt zich af of Norris zijn teamgenoot in de slotfase van de race had kunnen uitdagen, mits hij geen last had gehad van remproblemen. “De vraag is of Norris dat had aangekund”, aldus de analist. “Doordat zijn rempedaal stopte met werken, kregen we daar geen antwoord op. Norris wist Russell in ieder geval kundig achter zich te houden – die reed ondertussen weer een goede race voor Mercedes.” Brundle benadrukt dat McLaren, onder normale omstandigheden, voorlopig weinig concurrentie krijgt te verduren. “Het was het vijftigste één-tweetje in de geschiedenis van het team – ze zijn echt op dreef,” besloot hij.

Martin Brundle naast de beide McLaren-coureurs tijdens het F1 75-evenement in Londen (Getty Images)

