Waar het motorreglement van de Formule 1 volgend jaar opnieuw op de schop gaat, kijken meerdere coureurs uit naar de mogelijke terugkeer van de V10. In 2026 maken nieuwe hybride motoren hun intrede, maar zowel de FIA als de Formule 1 heeft inmiddels laten doorschemeren dat er in de toekomst ook naar atmosferische krachtbronnen en duurzame brandstoffen gekeken moet worden. McLaren-CEO Zak Brown is echter behoedzaam voor de terugkeer van V10-motoren.

In de paddock wordt steeds vaker gesproken over een mogelijke terugkeer van een atmosferisch motorblok, mits deze op duurzame brandstoffen kan draaien. Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwde eerder al dat deze speculaties de huidige plannen voor het motorreglement niet mogen ondermijnen. Zak Brown schaart zich achter de Oostenrijker en benadrukt dat grote fabrikanten als Audi en Honda zich al hebben gecommitteerd aan de hybride regelgeving, niet aan V10-motoren. Een koerswijziging op korte termijn zou enorme logistieke en technische verstoringen veroorzaken.

Logistiek probleem

“Nieuwe regelgeving in de Formule 1 is altijd een grote technische uitdaging geweest”, verklaarde hij tijdens het raceweekend in Shanghai. “Voor 2026 is dat niet anders. Als McLaren zijn we bereid om te racen onder welke reglementen dan ook, en ik denk dat V10-motoren met duurzame brandstoffen absoluut gaaf zouden zijn”, gaf Zak Brown toe. “Dat gezegd hebbende, zie ik niet hoe we de huidige plannen nu nog kunnen terugdraaien. Audi komt eraan, Alpine kiest voor een Mercedes-motor – logistiek gezien weet ik niet hoe je dat in goede banen zou moeten leiden.”

McLaren heeft nog altijd een partnerschap met Mercedes en is volgens Brown dus goed voorbereid op de nieuwe reglementen van 2026. “We zijn erg blij met Mercedes“, bevestigde hij. “Zij zijn klaar voor de nieuwe reglementen, dus daar maken we ons in principe weinig zorgen over. Maar als je de regels opnieuw volledig wilt veranderen, kom je wel voor raadsels te staan.” De bezorgdheid over de toepassing van het nieuwe hybride-systeem wuift Brown gemakkelijk weg. “De laatste keer dat er een hybride systeem werd geïntroduceerd, was er enige scepsis”, herinnerde hij zich. “Maar dat heeft prima uitgepakt. Ik weet zeker dat de ingenieurs deze uitdaging enthousiast aangaan.”

