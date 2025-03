Vanaf 2026 gaan de technische reglementen binnen de Formule 1 weer op de schop. De belangrijkste verandering? Een nieuwe hybride-aandrijflijn. Die belofte heeft het gewenste effect; meerdere nieuwe autofabrikanten gaan zich straks mengen in de Formule 1. Echter, de laatste paar weken wordt er ook veel gesproken over een mogelijke terugkeer naar de atmosferische V10. Toto Wolff waarschuwt dat de Formule 1 geen overhaaste beslissingen moet nemen.

In 2026 komen alle teams met een nieuwe aandrijflijn naar de Formule 1. De nieuwe reglementen bepalen dat het vermogen straks gelijk wordt verdeeld over een batterij en een V6-turbomotor. Voor autofabrikanten is dit een mooie gelegenheid om nieuwe technologieën te testen. Echter, naarmate het seizoen van 2026 dichterbij komt, worden de nieuwe regels steeds kritischer bekeken. Ontwikkelingscomplicaties en teleurstellende simulaties baren zorgen.

Naar verluidt hebben Audi, Honda en Red Bull moeite om volgens de nieuwe richtlijnen een competitieve motor af te leveren. Daarbij hebben FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali al laten doorschemeren dat duurzame brandstoffen de weg vrijmaken voor een terugkeer naar atmosferische V10-motoren. Het geluid en de beleving van deze krachtbron zijn immers een groot gemis binnen de sport. Wat betekent dat voor de plannen die er nu liggen voor het motorreglement?

Rentree van de V10?

Het meest voor de hand liggende idee is natuurlijk om vast te houden aan de huidige plannen om de hybride-motoren vijf jaar lang te gebruiken. In dat geval kan de Formule 1 vanaf 2031 overstappen op een nieuwe motorformule. Echter, er zijn partijen die aandringen op de terugkeer van de V10-motor al in 2028. Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwt echter dat de sport moet denken aan de relatie met de fabrikanten.

“Er moeten wel goede redenen zijn om de toekomstige reglementen aan te passen”, verklaarde hij tegenover Autosport.com. “We zien er een beetje dom uit als we Audi aantrekken met de belofte van een geweldige hybride-motor en dan ineens zeggen dat we deze eigenlijk maar drie jaar willen gebruiken. We moeten een betrouwbare partner zijn die zegt: ‘Dit zijn de regels, dat is het investeringsbudget, daar moet je op rekenen’. En dan kunnen mensen meedoen of niet. Daarom handelen we vanuit het belang van de FIA, de Formule 1 én de teams”, aldus Toto Wolff. “Er moet een langetermijnplan zijn en iedereen moet aan dezelfde kant staan.”

‘Red Bull kan niet meekomen met nieuwe reglement’

Zonder Red Bull rechtstreeks te noemen, suggereerde Wolff dat Red Bull het idee opperde om de komst van V10-motoren te versnellen, omdat de Oostenrijkers zich zorgen maken over hun eigen prestaties met de nieuwe reglementen. “Ik denk dat bepaalde mensen iets anders willen omdat ze het gevoel hebben dat ze volgend jaar niet zo competitief zijn als ze zouden willen”, stelde hij.

“Als Mercedes staan we altijd open voor dit soort discussies,” voegde Toto Wolff eraan toe. “De vraag is hoe de motor van de toekomst eruitziet. Is het een V8, is het een V10, heeft het een hybride-systeem, heeft het turbo’s of is het een atmosferische motor? Wij zijn bereid elke uitdaging aan te gaan, zolang er maar een weloverwogen beslissing wordt genomen. Laten we dus nu de koppen bij elkaar steken met alle motorfabrikanten en kijken wat het beste plan is voor na 2030.”

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.