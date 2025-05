Alpine-coureur Jack Doohan vindt het geweldig dat een Australiër weer de leiding heeft in het coureurskampioenschap. Oscar Piastri staat sinds de GP Saoedi-Arabië bovenaan in het kampioenschap, op de voet gevolgd door teamgenoot Lando Norris. Doohan is stiekem wel trots op zijn landgenoot, maar durft nog geen voorspelling te doen over of Piastri dit seizoen ook de titel in de wacht kan slepen.

Oscar Piastri werd met zijn overwinning op Jeddah niet alleen de eerste coureur van dit seizoen met al drie zeges dit jaar, maar ook de nieuwe leider in het coureurskampioenschap. De Australiër nam de positie over van zijn teamgenoot Lando Norris. In Piastri’s thuisland Australië is er al enorm veel enthousiasme over de titelkansen van de thuisheld. Landgenoot Jack Doohan waarschuwt echter nog niet te hard van stapel te lopen.

“We hebben nog maar vijf races gereden dit seizoen”, vertelt Doohan tegenover Sky Sports F1. “Er zijn nog negentien races te gaan, en dat is behoorlijk veel.” De Alpine-coureur hoopt stiekem eigenlijk wel dat zijn landgenoot Piastri de titel binnen kan slepen, al durft hij nog geen concrete voorspelling te doen. “Lando is namelijk ook erg sterk. De twee coureurs zitten dicht bij elkaar.”

Webber

Toch is Doohan wel een beetje trots dat een Australiër nu bovenaan in het coureurskampioenschap staat. “Het is geweldig om te zien, en het is ook even geleden”, vervolgt de coureur. “Volgens mij was Mark (Webber, red.) de laatste Australiër die de leiding had in het coureurskampioenschap. Dus het is geweldig om te zien.” Webber, tegenwoordig manager van Piastri, leidde in 2010 als laatste Australiër het kampioenschap.

