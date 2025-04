Oscar Piastri pakte in Jeddah de vijfde Grand Prix-zege uit zijn Formule 1-carrière. De Australiër, in zijn derde jaar in de koningsklasse, evenaart hiermee teamgenoot Lando Norris en leidt voor het eerst het coureurskampioenschap. De buitenlandse media staan daarom ook vooral stil bij de race van Piastri, ‘de ijsjongen van McLaren’, en wat de zege betekent voor de titelstrijd.

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport is de aardverschuiving binnen het coureurskampioenschap niet ontgaan. “De Formule 1 heeft een nieuwe leider in het coureurskampioenschap: Oscar Piastri, de ijsjongen van McLaren”, opent de Italiaanse sportkrant het bal. De Italianen wijzen hiermee op de overeenkomsten tussen Piastri en ‘ice man’ Kimi Räikkönen.

De Australiër is met tien punten aan teamgenoot Lando Norris voorbij. De race in Jeddah werd eigenlijk in de eerste bocht al besloten, toen Piastri en polesitter Max Verstappen elkaar meteen tegenkwamen. De Nederlander ging daarbij de baan af, en hield, volgens de stewards onreglementair, de leidende positie in handen. “Een manoeuvre die niet nieuw is voor Verstappen”, aldus La Gazzetta.

De verslaggever van dienst staat verder vooral stil bij de geweldige prestatie van de ‘magische Charles Leclerc’, derde in Jeddah, en de ‘minder indrukwekkende’ Lewis Hamilton. “De zevenvoudig wereldkampioen was de hoofdrolspeler in een goed gevecht met Norris dat twee ronden duurde, waarin Hamilton als een echte kampioen reageerde op de aanvallen van de Britse coureur. Uiteindelijk moest hij toegeven aan de superioriteit van de McLaren.”

‘Jong en kwetsbaar’

Het Franse L’Équipe staat net als de Italianen vooral stil bij de overwinning van Piastri, de tweede op rij voor de Australiër. “Het kampioenschap heeft een nieuwe leider. Jong en kwetsbaar, want de voorsprong van tien punten van Oscar Piastri weegt niet zwaar als er nog negentien Grands Prix en vijf sprintraces te gaan zijn.” Toch durft de Franse krant Piastri al aan te wijzen als ‘baas’ van het verdere seizoen. “Een jonge baas natuurlijk, maar wel een verdomd solide.”

‘Piastri is als een goudvis’

Bij The Sydney Morning Herald in het thuisland van de nieuwe kampioenschapsleider, kijken de Australiërs gelijk op de zaken vooruit. “Oscar Piastri leidt het coureurskampioenschap, hier is waarom hij het dit jaar kan winnen”, kopt de krant. “Piastri’s gevecht met Max Verstappen liet zien dat de onschuldig uitziende sluipmoordenaar uit Melbourne de grootste titel in de autosport kan pakken.”

De Australiër kende nog een teleurstellende start van het seizoen, toen hij tijdens zijn thuisrace in Melbourne naast de baan belandde. De Sydney Morning Herald ziet echter hoe Piastri dat allang achter zich heeft kunnen laten. “Piastri liet zien dat hij een goudvis is – in de wereld van Ted Lasso waar Ted zijn spelers vertelt om verder te gaan na slechte ervaringen, zoals het dier met een kort geheugen – terwijl Norris een olifant is. Norris’ zelfvertrouwen is afgenomen sinds Melbourne, terwijl dat van Piastri is gegroeid.”

Sterke prestatie van Verstappen

Ook in Groot-Brittannië, het thuisland van Lando Norris, staan de kranten vooral vol met de zege van zijn teamgenoot. “Gefocust blijven onder druk is altijd een van de kenmerken geweest van de grootste Formule 1-coureurs en Oscar Piastri demonstreert dat met een opvallende zekerheid voor iemand die zo jong is”, prijst The Guardian de coureur. Ook stond de Britse krant even stil bij de race van de als tweede gefinishte Verstappen. “Een sterke prestatie van coureur en team”, aldus The Guardian.

