Charles Leclerc is dolgelukkig met zijn zijn derde plek tijdens de GP Saoedi-Arabië. De Monegask had niet verwacht dat er een podiumplaats inzat in Jeddah, zeker met Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli en later Lando Norris achter hem. Toch kon de Ferrari-coureur de aanvallen afslaan, en zelfs George Russell inhalen voor zijn eerste podiumplaats dit seizoen.

De Monegask startte op de vierde plaats, maar kon in ronde 38 George Russell inhalen voor de derde podiumplek. Lando Norris kwam vervolgens steeds dichter bij Leclerc, maar kwam net rondes tekort om de Ferrari-coureur in te halen.

“In de kwalificatie konden we niet meer uit de auto halen, maar ik was vandaag erg blij met de race”, vertelt een opgeluchte Leclerc. “We hebben echt het maximale eruit gehaald, en nu moeten we de auto verbeteren om verder in het veld te kunnen vechten.”

Onverwacht

De Ferrari-coureur heeft de afgelopen races wel vaker memorabele radio-berichten uitgewisseld met zijn race-ingenieur, en de GP Saoedi-Arabië was geen uitzondering. “Bryan (Bozzi, Leclercs race-ingenieur, red.) was vandaag erg relaxt aan de pitmuur”, grapt de Monegask. “Voor mij was het in de auto wat intenser. Maar we hebben een goede relatie. Erg blij met vandaag. Ik verwachtte niet om hier (op de derde plek, red.) te finishen. Ik dacht dat deze race zal gaan om de auto’s achter me niet voorbij te laten, vooral Kimi (Antonelli in de Mercedes, red.), dus het was echt goed.” Leclerc hoopt dat het team binnenkort weer met upgrades komt.

