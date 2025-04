Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal de GP van Saoedi-Arabië: over de penalty van Max Verstappen en hoe die hetzelfde zou hebben gedaan als Oscar Piastri.



De grenzen opzoeken: Max Verstappen en Oscar Piastri deden dat met hun clash in de eerste bocht zondagavond in Saoedi-Arabië. En de grenzen opzoeken, dat is ook wat ik nu misschien wel doe met mijn mening hierover. Maar het is zoals het is: Max was het weliswaar niet eens met de straf, maar ik kan me best wel vinden in die penalty.

Max gaat rechtdoor en kon geen kant op, dat snap ik. En ik snap dat hij zelf het niet met de straf eens is. Maar hij haalt nu eenmaal wel voordeel uit de situatie en dan weet je dat ze een penalty kunnen geven. Moet het dan nog uitmaken dat het in de eerste bocht van de eerste ronde gebeurt? Nee. Want het was beslissend en dan moet je er iets mee, ook al is het ‘maar’ de eerste ronde.

Piastri laat de auto staan, maakt zich breed; ja, dat klopt en dat kan. Maar laten we eerlijk zijn: Max had precies hetzelfde gedaan in Piastri’s positie. En terecht trouwens. Het probleem zit ’m ook niet in Piastri, maar begint al bij de start van Max. Die was niet goed genoeg, al was Piastri ook wel erg snel weg. Maar als Max een betere start maakt, komt hij niet in deze situatie terecht en komt er dus sowieso geen straf.

Dat hij uiteindelijk als tweede eindigt, is overigens al heel knap. McLaren heeft de snellere auto; hoe Max dan zaterdag die Red Bull weer – net als in Japan – op pole zet… geweldig, bizar goed.

Maar intussen gaat Piastri aan de leiding in het WK. En ik verwacht dat Max een hele zware tegenstander heeft in de Australiër. Piastri is de man op pole voor de titel, dat kun je nu wel stellen. Max geeft niet op en doet er alles aan, dat is duidelijk. Maar als die McLaren zoveel beter blijft dan de Red Bull zal hij uiteindelijk kansloos zijn tegen Piastri.

En Lando Norris? Nee. Die maakt fouten, zoals in de kwalificatie. Hij zit er mentaal doorheen.

Erdoorheen zitten, maar dan fysiek, gold trouwens voor veel coureurs na afloop. Zo zie je maar weer hoe slopend de race in Jeddah is, op zo’n hogesnelheidscircuit met gevaarlijke bochten en dat ook nog in warme omstandigheden. De meeste coureurs waren gesloopt, je zag ook aan Max hoeveel die fysiek had gegeven. Als coureur weet ik dat ze morgen allemaal spierpijn zullen hebben. Maar het is ook meteen het lekkerste gevoel dat er is, dat gevoel van écht te hebben geracet.

En dat deden ze in Jeddah. Op naar Miami, waar Red Bull het denk ik – helaas voor Max – toch weer een stuk zwaarder zal krijgen qua circuit…