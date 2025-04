Alan Jones, Formule 1-wereldkampioen van 1980, windt er geen doekjes om. Volgens hem beschikt landgenoot Oscar Piastri over alle eigenschappen om in zijn voetsporen te treden en de derde Australiër te worden die de felbegeerde titel verovert. Daarbij wijst Jones ook op McLaren-teamgenoot Lando Norris, die hij ronduit ‘zwak’ noemt.

Bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië sloeg Oscar Piastri een dubbelslag. De McLaren-coureur won zijn derde race van het seizoen en nam de leiding in het rijderskampioenschap over van teamgenoot Lando Norris. De Brit, die het seizoen nog sterk begon met een overwinning in Melbourne, sprak de afgelopen weken openlijk over zijn mentale benadering van de sport.

Alan Jones, de laatste Australische wereldkampioen en bekend als een keiharde racer, noemt de 25-jarige coureur tegenover The Back Page zelfs ‘zwak’. “Aan het einde van de dag is zijn teamgenoot zwak. Zijn ploegmaat is vrij snel, daar bestaat geen twijfel over, maar mentaal vind ik hem best een zwak persoon”, vindt hij. “Hij komt naar buiten met al deze onzin dat hij een beetje een mentaal ding heeft, hij staat stil bij enkele van de problemen die hij heeft gehad in plaats van de positieve punten. Als ze al die onzin beginnen te praten, weet je dat je ze hebt.”

Hoofd op jonge schouders

Jones werd in 1980 de tweede Australische wereldkampioen, rijdend voor het team van Frank Williams. Tussen 1975 en 1986 behaalde hij 12 Grand Prix-overwinningen en 24 podiumplaatsen. Piastri heeft al vijf raceoverwinningen behaald uit slechts 51 starts, waarvan 14 met een top drie-finish. Voor het eerst in zijn nog prille loopbaan voert de 24-jarige coureur de ranglijst aan, waarmee hij pas de vierde Aussie is die dit doet na Jack Brabham, Jones en Mark Webber. “Piastri kan dit jaar zonder twijfel de titel winnen. Hij komt bijna uit het niets en hij heeft alle eigenschappen die je nodig hebt om wereldkampioen te worden”, aldus Jones.

Hij steekt de loftrompet over zijn landgenoot en roemt daarbij diens eigenschappen. “Oscar is een behoorlijk eigenzinnige jonge jongen. Ik hou van hem. Hij pronkt niet, hij danst niet overal, hij is gewoon een sterk individu en dat is precies wat hij nodig heeft om de klus te klaren”, stelt hij. “Hij heeft een oud hoofd op jonge schouders. Hij is heel, heel volwassen. Hij is erg relaxed. Hij is niet snel van zijn stuk, terwijl ik denk dat zijn teamgenoot een beetje de andere kant op is”, voegt hij toe.

De 78-jarige Jones denkt dat Piastri daar gebruik van zal maken. “Ik denk dat zijn teamgenoot vrij gemakkelijk kan worden weggeblazen. Piastri heeft de hersens en de kracht om dat te doen. Hij is erg relaxed, hij zegt niet veel en hij gaat ermee door, waar ik van hou. Uit de auto is hij stil, maar als hij in de auto stapt, laat hij claxons groeien en dat is wat je wilt.”

