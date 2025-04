Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is Oscar Piastri in het hoofd gekropen van teamgenoot Lando Norris. De Brit begon het seizoen ijzersterk en veroverde direct de leiding in het kampioenschap. Na vijf ronden moest hij die positie echter afstaan aan Piastri, die mede dankzij zijn relaxte karakter en gecontroleerde rijstijl al drie Grands Prix heeft gewonnen. Montoya waarschuwt dat Norris zich op zijn eigen races moet gaan focussen.

Hoewel Norris zijn titelstrijd begon met een schitterende overwinning in Australië, maakte hij de afgelopen weken een aantal cruciale fouten. Met name in de kwalificaties leek hij te bezwijken onder de druk. Dat stelde teamgenoot Oscar Piastri in staat om liefst drie races te winnen en een voorsprong van tien punten in het kampioenschap te pakken. De afgelopen GP van Saoedi-Arabië vatte de contrasten tussen de beide McLaren-coureurs goed samen: Norris crashte in Q3 en moest zich vanaf de tiende startplek terugvechten naar een vierde plaats, terwijl Piastri ogenschijnlijk eenvoudig een nieuwe zege boekte.

Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Norris’ zelfvertrouwen een deuk heeft opgelopen doordat Piastri een steeds grotere dreiging vormt. Hij adviseert de Brit om zich op zichzelf te concentreren in plaats van zich zorgen te maken over de andere kant van de garage. “Absoluut, Oscar Piastri is in Lando Norris’ hoofd gekropen,” verklaarde de Colombiaan tegenover GrandPrix247. “Norris wil gewoon zoveel meer dan er realistisch gezien te behalen valt.”

Marginale verschillen

“Ik denk dat iemand Norris gewoon moet vertellen: ‘Houd op met naar Piastri te kijken, focus je gewoon op jezelf'”, vervolgde Montoya. “Onlangs zei hij nog dat het voelde alsof hij nog nooit in een Formule 1-auto had gezeten. Juist toen begon hij fouten te maken. Als hij nou eens in zijn eigen bubbel blijft, denk ik persoonlijk dat hij Piastri gemakkelijk zou kunnen verslaan.” Dat Norris de snelheid van McLaren bagatelliseert, vindt Montoya jammer. “Als het een keer goed ging, was hij altijd de underdog,” lichtte hij toe. “Maar nu rijdt hij gewoon in de beste auto, dus moet hij zichzelf geen extra druk opleggen. Vier gewoon dat je de snelste bent en win races.”

LEES OOK: Piastri jaagt op vierde zege in Miami, Norris ‘opgeladen’ voor nieuwe uitdaging

Montoya legde verder uit dat het verschil tussen Norris en Piastri marginaal is – en dat is precies het probleem. De Brit zou op zoek gaan naar een marge die er simpelweg niet is, wat leidt tot overcompenseren. “Norris wil poleposition pakken met een marge van drie of vier tienden, maar dan gaan er juist fouten ontstaan,” aldus Montoya. Een koele Piastri zou ondertussen dankbaar gebruikmaken van die eigenschap: “Hij zet Norris zodanig onder druk dat hij fouten kan forceren.”

Doordat de verschillen tussen de beide McLaren-coureurs zo klein zijn, denkt Montoya dat het team moeite zal hebben om een eerste coureur aan te wijzen. “Als Norris een duidelijk voordeel had, zou je kunnen zeggen: ‘Oké, laten we slim zijn.’ Maar dat is nu niet het geval. Daarom denk ik dat ze alles op kwalificaties gaan baseren. Ze willen immers punten scoren. Als je je dus als eerste kwalificeert, is het automatisch jouw race – mits er niets geks gebeurt, natuurlijk. In principe zouden ze dat moeten volhouden totdat de constructeurstitel binnen is.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.