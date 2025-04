Het team van McLaren is klaar voor de aankomende GP van Miami. Kampioenschapsleider Oscar Piastri ziet kansen om zijn vierde race van het jaar te winnen tijdens deze eerste race op Amerikaanse bodem. De Australiër jaagt, na zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië, opnieuw op een sterk weekend. Piastri’s teamgenoot, Lando Norris, wil zich na twee relatief matige optredens vooral revancheren.

Na zijn derde overwinning van het seizoen gaat Oscar Piastri voor het eerst een raceweekend in als leider in het wereldkampioenschap, teamgenoot Lando Norris volgt op de voet. Middels een officieel persbericht toonde Piastri zich enthousiast over de aankomende uitdagingen in Florida, waar opnieuw een sprintrace wordt verreden. “Ik kijk ernaar uit om dit weekend in Miami weer aan de slag te gaan en ik streef ernaar om nog een sterk en compleet weekend neer te zetten voordat het Europese seizoen begint,” aldus de 24-jarige coureur.

‘Een speciaal circuit’

“Ik hou van de stad, de sfeer, de mensen en het circuit,” voegde hij eraan toe. “Het is ook een sprintweekend, dus er zullen genoeg mogelijkheden zijn om het huidige momentum en de energie vast te houden.” In tegenstelling tot Piastri moet Lando Norris juist weer een beetje momentum creëren. Mede door twee teleurstellende kwalificaties in Sakhir en Jeddah moest hij de leiding in het kampioenschap uit handen geven.

“Het was goed om op te laden na een drukke triple header, maar ik kijk ernaar uit om weer in de auto te stappen – zeker in Miami,” liet de Brit weten. Hij benadrukte de bijzondere band die hij heeft met het circuit, tevens het strijdtoneel waar hij zijn eerste Grand Prix won. “Dit is waar ik mijn eerste Formule 1-race won; dit circuit is speciaal voor mij,” legde hij uit. “Bovendien creëren de fans hier een geweldige sfeer. Ik kijk ernaar uit om al die papaja’s op de tribune te zien. Ik heb vorige week met het team in de simulator gezeten om me zo goed mogelijk voor te bereiden. Het belooft weer een mooi weekend te worden – ik ben er klaar voor.”

