Regen, safety cars, uitvalbeurten, mooie gevechten en een waanzinnig podium – de GP van Groot-Brittannië had het allemaal. De Formule 1 moet vooral de weergoden bedanken voor een zinderende zondag in Silverstone; zonder plotselinge hoosbuien was het ongetwijfeld een stuk minder spannend geweest. De internationale media genieten nog na van de Britse GP, en vooral van de podiumplaats van Nico Hülkenberg – winnaar Lando Norris staat op een figuurlijke tweede plaats.

Bij onze Oosterburen ging alle aandacht uiteraard naar Nico Hülkenberg. De Sauber-vedette claimde in zijn 239e Grand Prix eindelijk zijn eerste podiumplaats. Hij was de eerste Duitser op het ereschavot sinds Sebastian Vettel in 2021 zijn Aston Martin naar de tweede plaats reed in Azerbeidzjan. Bij BILD spreken ze derhalve van een ‘historisch’ moment. “Lando Norris won de race, maar Nico Hülkenberg is de échte winnaar!”, aldus het Duitse medium. “Nooit eerder moest een coureur zo lang wachten op een top-drieklassering!”

“Hülkenberg vertrok na een mislukte kwalificatie slechts vanaf P19. Maar in de regen en de chaos blinkt Sauber uit met een topstrategie en rijdt de Duitser een perfect race. Hij wordt al jarenlang gezien als een van de beste coureurs in de Formule 1, maar nu heeft hij eindelijk de ‘podiumvloek’ verbroken! De thuiszege van Norris raakt daarmee bijna ondergesneeuwd. De McLaren-ster kwam als eerste over de streep, voor teamgenoot Oscar Piastri.”

Tijdstraf Piastri

De Britten van BBC nemen het incident tussen Max Verstappen en Oscar Piastri onder de loep. De Australiër zou te hard hebben geremd achter de safety car en kreeg een tijdstraf van liefst 10 seconden. Daardoor zag hij de winst door zijn vingers glippen. Voor Max mocht het niet baten, die spinde bij de herstart en viel ver terug in het veld. “Verstappen leek te zijn afgeleid door wat enkele seconden daarvoor was gebeurd”, aldus de Britten. “Piastri vertraagde op het rechte stuk. Verstappen, die door de natte omstandigheden deels slecht zicht had, ging kortstondig voorbij aan de Australiër en klaagde over de radio dat Piastri plotseling had geremd.”

LEES OOK: Verstappen over incident met Piastri: ‘Vreemd dat hij nu wel straf krijgt’

“Het deed denken aan een incident tijdens de GP van Canada toen Red Bull protesteerde tegen een vergelijkbare actie van racewinnaar George Russell”, voegde BBC eraan toe. “Ditmaal oordeelden de stewards echter dat Piastri een regel had overtreden.” De McLaren-coureur kwam uiteindelijk als tweede over de streep, achter teamgenoot en thuisheld Lando Norris. De titelkansen van Verstappen zouden inmiddels ‘kleiner dan ooit’ zijn: “Hij vocht zich terug naar de vijfde plek, maar staat nu 69 punten achter op Piastri.”

Heroïsche Hulk

La Gazzetta dello Sport zag hoe Lando Norris profiteerde van de fouten van zijn teamgenoot en met een beetje geluk zijn thuisrace kon winnen. “Een belangrijke – en ook enigszins gelukkige – zege voor de Brit, die ondanks de lastige omstandigheden een feilloze race reed”, prezen de Italianen, die genoten van het ‘compleet gestoorde’ weer in Silverstone. Men sprak bovendien van een ‘heroïsche’ Hülkenberg al hadden ze Ferrari waarschijnlijk ook een plek op het podium gegund. “Er kwam wel een einde aan de indrukwekkende reeks van Lewis Hamilton, die voor het eerst in jaren geen podium pakte op Silverstone. De zevenvoudig wereldkampioen reed desondanks wel een solide race”, besloot de roze sportkrant hoopvol.

Bij het Spaanse Marca maken ze zich op voor de tweede seizoenshelft en de titelstrijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri. “Ondanks dat er maar twee titelkandidaten zijn, staat ons een prachtige ontknoping te wachten”, aldus de Spaanse redacteur van dienst. “Na wederom een ​​schitterend één-tweetje voor McLaren, voltooide Lando Norris zijn wederopstanding voor zijn geliefde thuispubliek. Hij was een profeet in eigen land, en bleef een brutale Oscar Piastri voor. Een onverwachte manoeuvre leverde hem een ​​straf van 10 seconden op, waardoor Norris de eerste plaats kon claimen. Hij wil de titel. Nico Hülkenberg vergezelde hen op het podium, niet omdat hij geluk had gehad, maar omdat hij keihard had gewerkt.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.